Transformation numérique du sport grâce à AWS

Dans un monde où les cybermenaces croissent sans cesse, les centres opérationnels de sécurité (SOC) doivent protéger les infrastructures informatiques des entreprises. Cependant, la fatigue des alertes, due à une surcharge de faux positifs, réduit la vigilance des analystes et cause des erreurs coûteuses. L'intelligence artificielle promet de transformer cette réalité en offrant des solutions efficaces et autonomes pour gérer ces alertes.

Un nouveau souffle pour les SOC avec l'IA

Dans le domaine de la cybersécurité, les SOC surveillent, analysent et répondent aux menaces. Selon « The State of Pentesting 2022« , 83 % des équipes de sécurité luttent contre le volume des alertes, et 55 % des analystes manquent des alertes critiques. La moyenne de temps pour enquêter sur une seule alerte est de 90 minutes, une situation insoutenable. Cette surcharge d'alertes, souvent composées de faux positifs, entraîne une baisse de la vigilance et des erreurs humaines coûteuses.

L'introduction de l'IA dans les SOC apporte une transformation radicale pour permettre une gestion plus efficace des alertes. Les systèmes d'apprentissage automatique peuvent différencier les activités bénignes des véritables menaces à partir d'ensembles de données historiques. Cela permet de réduire considérablement le nombre de faux positifs, ce qui libère ainsi les analystes pour se concentrer sur les alertes les plus critiques. De plus, l'IA hiérarchise les menaces selon leur gravité et leur potentiel d'impact. Elle évalue g divers facteurs comme le comportement de l'attaquant et les vulnérabilités exploitables. Cela permet aux SOC d'allouer efficacement leurs ressources.

Les technologies d'IA permettent aussi d'automatiser certaines réponses aux incidents. Par exemple, des actions correctives telles que l'isolement d'un système compromis ou la fermeture de ports vulnérables peuvent être exécutées automatiquement. Cela réduit le temps de réaction et limite les dégâts potentiels. En outre, l'IA ne se contente pas de réagir aux menaces existantes, elle peut également prédire les futures attaques avec des schémas et des tendances dans les données. Cette capacité de prévision permet aux SOC d'adopter une posture proactive pour anticiper et neutraliser les menaces avant qu'elles ne se concrétisent.

Une nouvelle approche de l'investigation des alertes

Une innovation majeure dans ce domaine est l'utilisation d'agents autonomes pour l'investigation des alertes. Contrairement aux solutions traditionnelles, ces agents se spécialisent dans l'investigation approfondie des alertes. Les avantages de cette approche sont multiples. Les agents autonomes traitent les alertes immédiatement après leur réception et les investiguent en moins de 5 minutes. Cela minimise ainsi le temps de remédiation. Grâce à des investigations profondes, ils filtrent les alertes malveillantes pour permettre aux analystes de se concentrer sur les véritables problèmes.

Cette solution réduit drastiquement le travail manuel et répétitif des analystes pour se concentrer sur des décisions stratégiques. De plus, les IA s'intègrent à tous les outils existants afin d'optimiser ainsi l'utilisation des ressources disponibles sans les coûts et la complexité des méthodes traditionnelles. Les bénéfices sont donc obtenus à grande échelle, sans les coûts et la complexité associés aux méthodes traditionnelles.

L'IA comme partenaire des analystes

Il est crucial de comprendre que l'IA ne vise pas à remplacer les analystes humains, mais à les assister. Avec l'automatisation des tâches répétitives et avec des analyses précises en temps réel, l'IA permet aux analystes de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Comme le souligne le rapport, « Je crois fermement en cette synergie entre l'humain et la machine. Enrichir les capacités des SOC en intégrant des technologies IA de pointe qui réduisent la fatigue des alertes et améliorent l'efficacité opérationnelle est essentiel.«

L'avenir de la cybersécurité repose sur cette collaboration harmonieuse entre l'intelligence humaine et artificielle. Ensemble, nous pouvons construire des SOC plus résilients et capables de faire face aux défis de demain. Alors que les cybermenaces évoluent en complexité et en sophistication, l'adoption de l'IA dans les SOC n'est plus une option mais une nécessité. La fatigue des alertes ne doit plus être un obstacle à une cybersécurité efficace. Avec l'IA, les entreprises peuvent non seulement renforcer leur défense contre les cyberattaques, mais aussi créer un environnement de travail plus sain et plus productif pour leurs analystes.



Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.