Un robot humanoïde pour 3000$, ça vous branche ? Hugging Face dévoile HopeJR !

Ils marchent, ils parlent, ils manipulent des objets et ils coûtent moins cher qu’un iPhone dernier cri. Hugging Face, entreprise bien connue dans le monde de l’IA, débarque dans la robotique avec des robots open source à prix cassé. Le plus impressionnant ? Un robot humanoïde à 3 000 $ prêt à faire trembler les géants du secteur.

Mieux connue pour ses modèles d’IA et ses contributions open source dans le machine learning, Hugging Face surprend tout le monde avec une incursion ambitieuse dans la robotique physique. Deux robots viennent d’être dévoilés, dont HopeJR, un humanoïde articulé modulable, et Reachy Mini, un petit robot interactif pensé pour les développeurs. Leur point commun sont des prix imbattables, une conception open source, et une volonté claire de démocratiser l’accès à la robotique intelligente.

Hugging Face se lance dans la robotique grand public

Hugging Face, vous la connaissez sûrement pour ses modèles d’IA et sa plateforme très utilisée par les développeurs du monde entier. Mais voilà qu’elle change un peu de registre. Direction la robotique ! Cette semaine, l’entreprise a présenté HopeJR, un robot humanoïde à seulement 3 000 $.

Des robots comme le G1 d’Unitree s’affichent à 16 000 $ et que Tesla annonce son Optimus Gen 2 autour de 20 000 $, Hugging Face débarque avec une alternative bien plus abordable.

HopeJR est donc un robot humanoïde co-créé avec The Robot Studio, une entreprise française spécialisée dans la robotique. Je trouve son look un peu marrant. Il a des yeux façon Bender de Futurama. Pourtant, sous son design cartoon, il cache 66 degrés de liberté. Il marche, il manipule des objets et surtout, il est open source.

Ainsi, cela veut dire que tout le monde peut le démonter, le modifier, le reconstruire. Clem Delangue, PDG de Hugging Face, insiste d’ailleurs que l’idée, c’est de rendre la robotique accessible, de sortir des boîtes noires très complexes réservées à quelques géants.

Meet HopeJr, a full humanoid robot lowering the barrier to entry!



Capable of walking, manipulating many objects, open-source and costs under $3000 🤯



Designed by @therobotstudio and @huggingface 👇 pic.twitter.com/wCwo8YPOGV — Remi Cadene (@RemiCadene) May 29, 2025

Et ce n’est pas tout ! Voici Reachy Mini

Dans la même veine, Hugging Face a aussi dévoilé Reachy Mini. C’est un petit robot (genre buste de Wall-E trop mignon) conçu pour tester des applis d’IA. Il parle, tourne la tête, interagit et coûte à peine 250 à 300 $.

Ces robots sont un peu les Raspberry Pi de la robotique. Ils ne sont pas chers, personnalisables, parfaits pour apprendre et expérimenter. Une sorte de terrain de jeu pour développeurs curieux, mais aussi une porte d’entrée vers la robotique pour les passionnés.

Vous vous souvenez qu’Hugging Face et compagnie ont déjà lancé un bras robotique imprimable en 3D, des modèles d’IA pour robots, et même racheté Pollen Robotics. Sans parler de Rémi Cadene, un ancien de Tesla, maintenant chez eux.

Alors oui, il reste des défis comme l’autonomie (le G1 d’Unitree par exemple ne tient que deux heures). Toutefois, moi, je pense qu’avec ce genre d’initiatives, la robotique pourrait bien se démocratiser pour de bon.

