Voici le temps de travail idéal selon le créateur de Google : la France est très loin !

Sergey Brin, cofondateur de Google, propose une vision radicale du temps de travail. Le rythme idéal pour ses employés serait de 60 heures par semaine, passées intégralement au bureau.

Cette approche tranche nettement avec la norme française des 35 heures, qui me convient personnellement, car je ne tiendrai pas au-delà.

Mais Brin ne sort pas cette idée de nulle part. Tout s’articule autour de l’intelligence artificielle, une priorité stratégique pour Google, engagé dans la course effrénée à l’IA.

Temps de travail optimal pour être dans la course

Pour Brin, augmenter le temps de travail est nécessaire pour rester dans la course à l’intelligence artificielle générale ou AGI. Une IA capable de réaliser presque toutes les tâches cognitives humaines, un Graal de longue date en informatique.

Imposer les 60 heures hebdomadaires est une stratégie clé pour accélérer les progrès, notamment pour Gemini. « La compétition s’est considérablement intensifiée, et la course finale vers l’AGI est lancée », a-t-il écrit.

">

Brin estime que Google pourrait ainsi prendre la tête dans ce secteur. « Je pense que nous avons tous les atouts pour la remporter, mais il faudra travailler plus dur. »

Dans une note, le cofondateur de Google déplore que se contentent du strict minimum de temps de travail. Les qualifiant d’improductifs et démoralisant.

Brin n’est pas un cas isolé parmi les dirigeants. Le PDG d’Infosys, Narayana Murthy a lui aussi prôné des horaires extrêmes. Consacrer 70 heures par semaine pour sortir les plus pauvres de la pauvreté.

Retour au bureau, la vieille norme revient !

Brin ajoute une autre consigne ferme : un retour au bureau tous les jours. Cela favorise les échanges et la productivité, selon lui.

En France, les 35 heures et le télétravail marquent encore les esprits. Imaginer ce changement de temps de travail paraît impossible pour beaucoup.

D’autres grandes firmes technologiques, Amazon et Dell, durcissent leurs règles de présence au bureau. Dès 2025, Amazon imposera cinq jours sur site aux employés. AT&T, JPMorgan Chase et Goldman Sachs suivent cette tendance et abandonnent le travail hybride.

« Cela ne fonctionne pas pour la créativité, et cela ralentit la prise de décision. Et ne me dites pas que le travail depuis la maison fonctionne le vendredi ! J’appelle beaucoup de monde le vendredi, et il n’y a jamais personne qui me répond ! » dixit Jamie Dimon, patron de JPMorgan.

L’IA, un but et un moyen à la fois

Travailler autant de temps augmente le risque de burn-out chez les développeurs. Brin propose l’IA pour réduire leur charge.

Exploiter l’IA dès maintenant rendrait les codeurs les plus efficaces au monde. « Soyez les meilleurs scientifiques de l’IA ! » déclare-t-il.

Mais avec ou sans IA, 60 heures hebdomadaires demeurent un défi humain. Certains parlent de pression inutile, d’autres d’un mal nécessaire.

Pour l’instant, Google garde trois jours au bureau minimum officiellement. Amazon, après un retour forcé, manque d’espace pour ses travailleurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.