Windows WordPad, c’est fini ! Voici les meilleures alternatives de traitement de texte

Microsoft annonce ne plus prendre en charge Windows WordPad. Le géant américain de l’informatique va prioriser ses autres logiciels de traitement de texte.

Windows WordPad ne bénéficiera plus de mise à jour. Microsoft prévoit également de retirer l’application de traitement de texte des futures versions de son système d’exploitation. C’est ainsi la fin de WordPad après 28 ans d’existence. Le géant américain des logiciels encourage les usagers à migrer vers Word.

Windows WordPad sacrifié pour Word et Notepad

Rappelons que le lancement de WordPad a eu lieu avec Windows 95. Les utilisateurs l’avaient rapidement adopté pour la simplicité de ses commandes. Son fonctionnement était également plus fluide en raison de l’absence de nombreuses fonctionnalités. En effet, WordPad était seulement un logiciel de traitement de texte basique.

Microsoft Word propose de multiples fonctionnalités, dont un correcteur orthographique. À noter que cette option n’est pas disponible dans WordPad.

D’autre part, la fin de la prise en charge de Windows WordPad coïncide avec les récentes améliorations de Microsoft Word et Notepad. « Nous recommandons d’utiliser Microsoft Word pour les documents en texte enrichi (tels que .doc et .rtf) et Notepad pour les documents en texte brut (tels que .txt) », explique Microsoft dans une note technique.

Rarement mis à jour depuis son lancement en 1995

D’une certaine manière, WordPad n’a pas reçu la même attention que Word et Notepad durant son existence. Le logiciel a reçu quelques améliorations avec l’interface Ribbon UI de Windows 7. Il a ensuite subi une légère refonte dans Windows 8. Hormis ces deux mises à jour notables, WordPad n’a pratiquement bénéficié d’aucun ajout majeur.

La prochaine étape pour Microsoft est donc de supprimer définitivement son application de traitement de texte basique dès la prochaine version de Windows. L’année prochaine, le géant américain de l’informatique entend apporter des améliorations significatives à son système d’exploitation.

La prochaine version majeure, Windows 12, intégrerait plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Il n’y a eu pour l’heure aucune annonce officielle. Néanmoins, cette version majeure serait prévue pour l’automne 2024.

« Quand nous commencerons à développer les futures versions de Windows, nous réfléchirons à d’autres domaines dans lesquels l’IA devrait jouer un rôle naturel en termes d’expérience », avait expliqué le Responsable du marketing grand public chez Microsoft dans un entretien accordé à The Verge en février dernier.

Fin de WordPad, mais du nouveau sur Notepad

Rappelons que Windows Notepad a connu sa première mise à jour en 2018. L’application d’édition de texte a ensuite obtenu la fonctionnalité des onglets dans Windows 11. La prochaine mise à jour de l’actuelle version de Windows apportera l’option de sauvegarde automatique pour Notepad.

Avec cette mise à jour, l’éditeur de texte effectuera des enregistrements automatiques de la session en cours. La fermeture de l’application n’ouvrira plus la boîte de dialogue demandant à enregistrer et abandonner les modifications. De plus, Notepad va automatiquement restaurer les onglets précédemment ouverts.

À noter que la sauvegarde automatique n’aura aucune incidence sur les fichiers. Il sera toujours possible de choisir entre enregistrer ou supprimer les modifications non sauvegardées. Ces deux dernières années, Microsoft a apporté plusieurs améliorations à son éditeur de texte avec comme objectif de le moderniser.