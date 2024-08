Apple va-t-elle remplacer Siri par une nouvelle IA générative robotique ?

Apple se prépare à transformer l'avenir de ses assistants virtuels. Un rapport récent indique que la société travaille sur une nouvelle intelligence artificielle générative, beaucoup plus avancée que Siri.

Cette « personnalité » IA pourrait être dédiée aux appareils robotiques d'Apple, dont le lancement est prévu dans les prochaines années. Siri, l'assistant vocal bien connu, pourrait ne pas survivre à cette évolution technologique.

Apple a investi massivement dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses logiciels. Cette année, la firme dévoilera iOS 18.1 avec une version améliorée de Siri. Cependant, ce nouvel assistant ne semble pas suffire aux ambitions de l'entreprise. Apple travaille sur une IA générative, une technologie permettant de créer une personnalité de type humain pour ses futurs appareils robotiques.

Avec la nouvelle expérience Siri, Apple pourrait révéler ses intentions pour l'assistant numérique. Cette nouvelle version pourrait offrir une compréhension contextuelle plus fine, mais il est encore trop tôt pour spéculer. Apple n'a pas encore annoncé d'appareils compatibles avec cette technologie avancée. Cependant, des indices laissent penser que l'avenir de Siri pourrait être limité.

Une « personnalité » IA pour les robots d'Apple

Apple développe une nouvelle interface de type humain basée sur l'IA générative. Cette « personnalité » pourrait être destinée aux appareils robotiques de la marque, notamment un produit de table ou d'autres innovations. Le développement de cette IA s'inscrit dans une stratégie plus large de l'entreprise. Ce projet vise à renforcer l'interaction naturelle entre l'utilisateur et la machine.

Selon Mark Gurman, un analyste réputé, Apple travaille déjà sur cette nouvelle IA alternative. Contrairement à Siri, cette IA pourrait offrir des fonctionnalités plus avancées et une interaction plus humaine. Cela soulève des questions sur l'avenir de Siri : deviendra-t-il obsolète face à cette nouvelle technologie ? Cette évolution pourrait marquer un tournant pour Apple et ses utilisateurs.

Des nouveaux appareils robotiques en vue

Apple pourrait lancer son premier appareil robotique d'ici 2026 ou 2027. Cet appareil pourrait être un hybride entre un HomePod et un iPad. Il pourrait donc combiner les meilleures fonctionnalités de chaque produit. Cependant, ces spéculations restent basées sur des informations initiales et Apple n'a pas encore confirmé ces détails. Le développement de ces appareils montre la volonté d'Apple de repousser les limites de l'innovation.

La grande question reste : Apple remplacera-t-il Siri par une nouvelle IA plus intelligente ? La nouvelle intelligence artificielle d'Apple pourrait bien dépasser les capacités de Siri et offrir une expérience utilisateur enrichie. Cette IA pourrait être disponible sur une large gamme de produits, y compris les iPhones, iPads et Mac.

Il reste à voir si cette nouvelle IA sera capable de s'imposer et de conquérir le cœur des utilisateurs d'Apple dans le monde entier.

