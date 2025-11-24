Black Friday : deux smartphones pliants à prix cassés ! Le Galaxy Z Flip7 dégringole de –43 %, le Motorola Razr 40 Ultra tombe sous les 400 €

Le Black Friday 2025 réserve d’énormes surprises du côté des smartphones pliants : le Galaxy Z Flip7 512 Go s’effondre à 856 €, tandis que le Motorola Razr 40 Ultra chute à 399 € seulement. Deux modèles premium qui deviennent enfin accessibles durant une fenêtre de promos aussi rare que brève.

Longtemps réservés aux budgets XXL, les smartphones pliants deviennent plus accessibles pendant ce Black Friday. Et pas qu’un peu : Samsung et Motorola affichent deux chutes de prix spectaculaires qui permettent de profiter du format clapet sans compromis. Pour offrir à Noël ou pour craquer avant la fin d’année, ces deals figurent parmi les plus convaincants de cette édition 2025.

Samsung Galaxy Z Flip7 512 Go : –43 % chez AliExpress, une promo incroyable

Un pliant haut de gamme au quotidien

Le Galaxy Z Flip7 s’adresse à ceux qui veulent un smartphone compact sans renoncer au confort d’un grand écran. En mobilité, son format plié tient dans n’importe quelle poche. Une fois ouvert, son écran AMOLED 2X de 6,9 pouces brille par sa fluidité (120 Hz) et sa luminosité record de 2600 nits, parfaite pour Netflix, les réseaux ou le jeu.

L’écran externe de 4,1 pouces permet d’envoyer un message, gérer sa musique, lancer un selfie ou suivre un itinéraire GPS sans même ouvrir l’appareil. Une ergonomie qui change clairement la vie.

Propulsé par l’Exynos 2500 et 12 Go de RAM, il reste rapide en toute situation, tandis que ses 512 Go UFS 4.0 assurent des chargements instantanés. Le bloc photo 50 + 12 Mpx capture de belles images même de nuit, et la batterie 4 300 mAh offre enfin une journée complète — une vraie avancée sur les pliants à clapet.

Une réduction extrême : le Flip7 tombe à 856 €

Affiché à 1 322 €, le Z Flip7 voit son prix chuter à 856 €, soit 566 € d’économie (–43 %). Aucun autre marchand ne s’en approche actuellement.

De plus, l’expédition est rapide depuis la France. Sans parler de la TVA incluse, garantie Samsung 2 ans, retour 90 jours, et paiement en 4× PayPal sans frais : un combo rare pour un smartphone premium.

Motorola Razr 40 Ultra : le pliant star de 2023 tombe à 399 €

Un excellent pliant à clapet, encore très pertinent

Sorti en 2023, le Motorola Razr 40 Ultra reste un superbe pliant grâce à son design ultra fin et sa dalle externe de 3,6 pouces, l’une des plus polyvalentes du marché. Elle permet de lancer n’importe quelle application, gérer sa messagerie ou capturer des selfies sans ouvrir le téléphone.

À l’intérieur, son écran OLED LTPO 6,9 pouces 165 Hz étonne encore par sa fluidité. Le Snapdragon 8+ Gen 1 assure de bonnes performances au quotidien, et sa batterie 3 800 mAh tient facilement la journée, surtout en profitant de l’écran externe.

Un prix fracassé : 399 € au lieu de 1 200 €

Lancé à 1 200 €, le Razr 40 Ultra tombe à 399 € sur Amazon : une remise colossale de 801 € sur un modèle encore très agréable à utiliser en 2025.

Par ailleurs, Amazon assure la livraison rapide, un retour facilité et un service client solide. Motorola reste une valeur sûre pour les pliants élégants et bien optimisés.

Deux pliants, deux philosophies, deux prix jamais vus : le Galaxy Z Flip7 pour la performance 2025, le Razr 40 Ultra pour un prix cassé imbattable. Dans les deux cas, ce Black Friday offre une occasion unique de passer au smartphone pliant avant que les stocks ne fondent.

