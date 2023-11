Ce détecteur de ChatGPT se révèle ultra efficace : fin de la triche ?

Une bonne nouvelle vient d’être annoncée ! Avec l’apparition du détecteur de ChatGPT, nous franchissons un pas de géant dans la détection précise de contenus générés par l’IA.

L’intelligence artificielle a fait des avancées remarquables, au point où elle peut imiter le style d’écriture humain. Toutefois, cette prouesse technologique soulève des inquiétudes quant à son utilisation inappropriée dans le milieu académique. La triche, sous forme de plagiats ou de travaux rédigés par des IA, représente un réel défi pour l’intégrité académique. Heureusement, une nouvelle solution se profile à l’horizon : le détecteur de ChatGPT.

Une précision sans précédent

Le détecteur de ChatGPT est un outil basé sur l’apprentissage automatique. Il se révèle redoutablement efficace pour distinguer les articles rédigés par des humains de ceux générés par l’IA. Ce détecteur, doté d’une capacité d’analyse de style d’écriture, marque une avancée significative dans la lutte contre la triche.

Les rouages du détecteur de ChatGPT

Pour parvenir à une telle efficacité, le détecteur de ChatGPT s’appuie sur l’analyse de vingt caractéristiques distinctes du style d’écriture. Ces critères incluent la variation de la longueur des phrases et la fréquence d’utilisation de certains mots ou signes de ponctuation. Ainsi, il parvient à déterminer avec précision si un auteur humain ou une IA telle que ChatGPT a rédigé un article.

Les chercheurs ont testé ce détecteur d’IA sur les introductions d’articles de chimie de dix revues de l’American Chemical Society. Les introductions sont vulnérables à l’écriture par IA, surtout si ChatGPT peut accéder aux textes de base. Il peut les rédiger facilement, ce qui les rend particulièrement exposées à l’automatisation.

L’outil a utilisé des textes humains pour son entraînement, puis il a testé des introductions générées par ChatGPT. De plus, il a affiché une précision de 100 % pour les textes basés sur les titres d’articles. Pour ceux basés sur des résumés, sa précision était de 98 %.

Le détecteur de ChatGPT se démarque nettement des autres outils existants, tels que ZeroGPT et celui produit par OpenAI. Et plus encore, ces derniers peinent à atteindre des taux de précision satisfaisants. Il oscille entre 10 et 65 %, selon les paramètres évalués. Ce faible rendement montre la nécessité d’adopter des outils spécialisés comme le détecteur d’IA pour garantir l’intégrité académique. Pour obtenir plus d’astuces, consultez notre article concernant la détection de texte généré par l’IA.

Les défis des détecteurs d’IA en évaluation de l’écriture académique

Par ailleurs, l’efficacité du détecteur ne se limite pas aux textes pour lesquels il a été entraîné. Il a prouvé sa compétence même sur des introductions de revues différentes et contre des textes d’IA conçus pour brouiller les pistes des détecteurs d’IA. Toutefois, le détecteur de ChatGPT est spécialisé pour les articles de revues scientifiques et peut ne pas reconnaître correctement les vrais articles académiques.

Les détecteurs d’IA doivent être adaptés à des types d’écriture spécifiques pour maximiser leur précision. Cette adaptation nécessite une création rapide et facile, permettant ainsi de couvrir divers domaines académiques. C’est ce que souligne Heather Desaire, chimiste à l’Université du Kansas à Lawrence, qui aspire à une précision absolue dans la détection.

Cependant, des questions subsistent quant à la place de l’écriture humaine dans le monde universitaire. Debora Weber-Wulff est une informaticienne spécialisée dans l’étude du plagiat académique. Elle souligne l’importance de considérer le processus de rédaction comme crucial en science. Selon elle, les pressions exercées sur les chercheurs pour publier rapidement ne devraient pas les amener à négliger l’écriture. L’écriture reste une composante fondamentale de la démarche scientifique, insiste-t-elle.