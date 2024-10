Free Family : tout savoir sur ce nouveau forfait box + mobile très intéressant

Free frappe fort avec Free Family, son nouveau forfait box + mobile. Data illimitée, prix cassés, et économie maximale. À partir du 1er octobre, l’opérateur propose des avantages imbattables.

Depuis sa création en 2012, Free s’est démarqué avec ses offres mobiles avantageuses pour ses abonnés Freebox. Son forfait data illimitée à 15,99€/mois en est la preuve.

Aujourd’hui, l’opérateur va plus loin avec son nouveau forfait pour séduire les clients encore fidèles à d’autres opérateurs. Free Family, une offre convergente qui allie box et mobile, allant jusqu’à 4 lignes mobiles sur le Forfait Free 5G.

En effet, à partir du 1er octobre, les abonnés Freebox pourront profiter de 4 forfaits Free 5G à seulement 9,99€/mois. Au bout d’un an, le prix passera à 15,99€/mois, la stratégie habituelle des opérateurs.

Petit point sur les avantages de Free Family

Avec Free Family, vous aurez droit à des appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine. Sur Freebox, vous bénéficierez d’internet en illimité en 5G/4G en France métropolitaine, au lieu de 300 Go/mois.

35 Go/mois utilisables depuis plus de 110 destinations en 5G (ou 4G selon la destination) vous seront également offerts. Ces dernières incluent l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, l’Indonésie, la Tunisie et bien plus encore.

N’oublions pas l’appli TV OQEE by Free. Elle vous permet d’accéder à des centaines de chaînes en direct et en replay ainsi que du service de streaming OQEE Ciné. Séries cultes, comédies, thrillers, dessins animés… Généreuse comme offre non ?

Ce qui différencie Free Family des autres offres, c’est qu’elle est sans engagement. C’est le seul forfait illimité “sans engagement” en France.

Qui sont éligible à Free Family ?

Free Family sont accessibles aux clients Freebox, les novices comme les anciens. Et ce – je souligne – que vous soyez abonné Freebox Révolution Light, Pop, Ultra Essentiel ou Ultra.

Pour faire simple, il suffit d’être un abonné Freebox et de souscrire un Forfait Free 5G pour bénéficier des généreux avantages de Free Family. Cela s’applique à compter du 1er octobre 2024, donc hier.

Les clients Freebox Pop attendent sûrement l’explication qui suit alors voilà. Si vous en êtes un, vous conservez votre premier forfait Free 5G à 9,99€/mois, au lieu de 19,99€/mois. Et ce, sans limite de durée.

Bien sûr, vous pouvez toujours souscrire jusqu’à trois forfaits Free 5G supplémentaires et bénéficier des avantages de Free Family. Leur tarif serait – comme mentionné ci-dessous – à 9,99€/mois pendant un an, puis 15,99€/mois.

Pour les abonnés Freebox sans forfait Free 5G, le Forfait 2€ – avec 2h d’appels et 50 Mo/mois – reste gratuit (0€). À noter que cette offre est limitée à un seul par abonné.

Personnellement, je trouve Free Family plutôt intéressant (j’utilise une ligne prépayée). Mais vous, votre opérateur actuel est aussi généreux ou … ?

N’hésitez pas à nous partager votre avis sur cette offre ou votre expérience chez votre opérateur actuel en commentaire.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.