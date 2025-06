Futur de l’informatique : top des nouveautés du Computex 2025

Que nous réserve le futur de l’informatique ? On fait le point, à travers un top des produits et technologies les plus innovants dévoilés lors du Computex 2025 !

Chaque année, le Computex est un peu le Super Bowl des nerds : de la sueur de silicone, des specs qui claquent, et des produits dont 80% des gens ne savent pas quoi faire – mais qu’on veut quand même.

Cette édition 2025 n’a pas déçu, avec des annonces bien costaudes. Voici les nouveautés qui nous ont vraiment fait lever un sourcil (ou deux) !

Radeon RX 9060 XT : l’arme anti-nvidia… à budget raisonnable

The new Radeon RX 9060 XT GPUs is here. Powered by AMD RDNA 4, experience ultra-smooth 1440p gaming, lightning-fast ray tracing, and FSR 4 ML-enhanced upscaling. Available June 5th, 2025. pic.twitter.com/NAgToMuUSc — AMD Radeon (@AMDRadeon) May 28, 2025

Le marché des GPU est un champ de ruines. Trop cher, trop rare, trop tiède. Et paf, AMD débarque avec la RX 9060 XT, une carte grand public qui coche (presque) toutes les cases.

Elle propose 32 unités de calcul RDNA 4, 64 accélérateurs IA, et du ray tracing. Sa cadence peut atteindre 3,13 GHz en boost (c’est rapide).

La carte se décline en deux versions : 8Go ou 16Go de VRAM. Le TDP est contenu entre 150 et 182W, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’une centrale nucléaire la maison.

Elle s’annonce comme LA carte pour ceux qui veulent jouer en 1440p sans vendre un rein !

HP OmniBook 5 : le laptop IA qui ne se couche jamais !

Meet the new @HP OmniBook 5 Series, powered by #SnapdragonXSeries. With blazing-fast performance and a whopping 34 hours of battery life, these PCs are built to keep up with you anywhere you go. #COMPUTEX2025 pic.twitter.com/qiTTWDQzfT May 19, 2025

Chez HP, on a décidé que l’autonomie n’était plus une option. Voilà pourquoi l’OmniBook promet jusqu’à 34 heures de batterie !

Son processeur Snapdragon X est plus économe que performant, mais suffira notamment pour des cas d’usage comme l’IA.

On retrouve un écran OLED de 14 ou 16 pouces, à la fois classe et contrasté. Le prix débute à 700 dollars aux États-Unis. Ce n’est pas une bête de course, mais un marathonien.

MSI MPG 271QR QD-OLED X50 : l’écran qui t’observe pendant que tu joues

MSI balance un écran QD-OLED nouvelle génération, 27 pouces, 1440p, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 500 Hz. Oui, 500. Parce qu’il paraît que 144 c’était trop lent.

Mais le vrai délire ? Le capteur AI Care intégré. Il détecte si tu es là, ajuste la luminosité, et coupe l’écran quand tu pars aux toilettes. Fini le burn-in, place au burn-out intelligent.

MaxSun Arc B60 Pro : deux GPU pour le prix d’un

🚀 COMPUTEX 2025 Highlights



Here’s what MAXSUN brought to the spotlight:



🧠 Arc Pro B60 Dual 48G Turbo – Award-winning design



🔌 MS-Terminator B850BKB WiFi – Clean builds, meet the new back connector standard.



💧 MGG Liquid Cooling Concept – Full-metal design + multilayer LED… pic.twitter.com/XciCyrzrV4 — Maxsun Official (@MaxsunOfficial) May 23, 2025

MaxSun a osé le coup de poker : deux GPU Arc collés ensemble. Le résultat, c’est la Arc B60 Pro Dual, avec 48Go de VRAM et une puissance brute pensée pour l’IA, pas pour Minecraft.

C’est moche, lourd, et probablement pas pour toi… mais c’est aussi totalement fascinant.

Asus ROG Strix Ace XG248QSG : 610 Hz, parce que pourquoi pas

Tu trouves que 240Hz c’est fluide ? Asus te répond « tiens ma bière ». Leur nouveau moniteur gaming atteint 610Hz. C’est 100 fois plus rapide que ton clignement d’oeil. Littéralement.

Le temps de réponse est de 0,1 ms, mais la définition est malheureusement limitée à 1080p.

Samsung OLED x Nvidia G-Sync : la télé qui capte ton framerate

Les TV OLED de Samsung passent à la vitesse supérieure avec une compatibilité Nvidia G-Sync + AMD FreeSync Premium Pro.

Moins de saccades, plus de fluidité, et l’illusion que ta PS5 a pris des stéroïdes. Ajoute à ça la techno Motion Xcelerator, et t’as un écran prêt pour la baston… même si t’es plus FIFA que Elden Ring !

Razer Blade 14 : le laptop gaming version aérodynamique

Le nouveau Blade 14 est plus fin qu’un livre de poche : 15,7 mm d’épaisseur, 1,63 kilo. Mais il est toujours blindé de puissant, avec un Ryzen AI 9 365 couplé à une RTX 5060/5070.

L’écran OLED offre une définition 2,8K et un taux de rafraîchissement de 120Hz, tandis que la batterie peut aller jusqu’à 11 heures d’autonomie.

Un design léché, une chambre à vapeur repensée, et surtout : enfin un laptop gamer qui ne hurle pas comme un aspirateur !

Asus ROG Falcata : le clavier qui se divise (sans se fâcher)

🏅@ASUS_ROG wins 5 Best Choice Awards at #COMPUTEX2025!



The ROG Harpe II Ace wireless mouse wins Best Choice Green & Best Choice Category Awards. Also honored: Zephyrus G14 gaming laptop, Strix ACE monitors, Falcata keyboard.@computex_taipei #ROG #Gaming #Innovation pic.twitter.com/PSKC2e4tBc May 20, 2025

Le Taïwanais Asus sort un clavier scindable en deux, façon sabre laser en kit. Tu places les moitiés où tu veux, t’enlèves celle de droite si t’es puriste FPS, bref : un setup ultra custom.

On retrouve les switchs magnétiques ROG HFX V2, les Capteurs Hall pour une précision maximale, et un taux de polling de 8000 Hz (si si).

MSI Claw A8 : le retour de la console portable… AMD style

MSI abandonne Intel pour équiper sa Claw A8 d’un Ryzen Z2 Extreme. Et franchement, c’est un bon choix.

L’écran 8 pouces offre une définition de 1080p pour 120 Hz, et la batterie 80 Wh permet de grosses sessions sans chargeur. On peste un peu contre la RAM non évolutive, mais 24Go, c’est déjà pas mal.

Cette console portable ne blague pas, et pourrait bien chatouiller la ROG Ally ou la Steam Deck !

Acer FreeSense : une bague connectée qui fait (presque) tout

Acer débarque là où on ne l’attendait pas : une Smart Ring, la FreeSense. Elle mesure ton sommeil, ta santé, tes stats… le tout dans un anneau de 2 centimètres.

Les différents capteurs permettent notamment de mesurer la fréquence cardiaque et la biométrie. Le prix s’élève à 199 dollars, avec des finitions noir mat ou or rose.

Cette concurrente directe d’Oura et du Galaxy Ring, sobre et complète, permet à Acer de faire sa place au doigt et à l’œil !

Samsung UT One : l’écran qui perd du poids, mais pas de style

L’OLED, c’est beau. Mais souvent, c’est épais, lourd, et fragile comme un croissant tiède. Samsung a décidé de casser les codes avec UT One : un écran OLED nouvelle génération 30% plus fin et plus léger que ses prédécesseurs.

Le secret ? Un redesign complet du panneau, qui permet d’intégrer cette dalle dans des laptops ultra-minces sans sacrifier la qualité visuelle !

On ne parle pas encore de produits grand public, mais plutôt de prototype sexy destiné à faire saliver les constructeurs.

Et franchement, entre finesse extrême, contraste abyssal et promesses de batteries qui respirent… on signe où ?!

iGame G-Helmet & InWin ChronoMancy : les boîtiers PC les plus fous du salon

À chaque édition du Computex, certains exposants viennent juste pour se lâcher. Et là, on a eu droit à deux ovnis.

Le iGame G-Helmet, c’est un boîtier PC avec des ailettes aérodynamiques, un look de mecha coréen, et des lumières dignes d’un concert de K-pop. Pas forcément pratique à caser sous un bureau, mais clairement stylé sur Insta.

Et puis, il y a le InWin ChronoMancy. On ne sait pas si c’est un PC ou une sculpture gothico-futuriste, mais on sait qu’on le veut.

IT'S TIME!!!! Presenting #InWin's newest signature chassis, ChronoMancy! Paying homage to InWin's 40th Anniversary. The blue top showcases iconic cases while the middle section opens completely with a press of a button or wave a wand! More details to come! #Computex2025 #Computex pic.twitter.com/hSokT2p8kO — InWin (@InWin) May 19, 2025

Avec ses formes géométriques, ses modules rotatifs et son armature métallique, ce monstre assume pleinement le délire « art déco cyberpunk« .

Est-ce que quelqu’un va vraiment bosser là-dedans ? On ne sait pas. Mais si tu veux que ton setup ressemble à un autel pour techno-mages, tu sais quoi acheter !

Cette année encore, le Computex 2025 a balancé un mélange de gadgets bien pensés, d’innovations qui claquent, et de folies techno qu’on n’achètera peut-être jamais (mais qu’on admire quand même).

Et vous, quelle est la technologie qui vous intéresse le plus parmi toutes celles présentées au Computex ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.