GPT-5 est un désastre : quel est le meilleur chatbot IA à utiliser à la place ?

Déçu par GPT-5 ? Ne vous inquiétez pas, les alternatives ne manquent pas ! Mieux encore, il existe un meilleur chatbot IA qui saura rivaliser avec ce tout nouveau modèle.

Le nouveau modèle d’OpenAI, GPT-5, promettait une révolution. Au lieu de cela, c’est la déception qui prévaut. Nombreux sont ceux qui le jugent en deçà des attentes, et les critiques sont justifiées. La bonne nouvelle, c’est que GPT-5 n’est pas seul sur le terrain des géants de l’IA. Au contraire, la concurrence est vaste et parfois brillante. Si vous cherchez une alternative plus intelligente, lisez la suite pour découvrir le meilleur chatbot IA à adopter.

Ce meilleur chatbot IA qui saura rivaliser GPT-5

Après les nombreuses demandes de retour au GPT-4o, OpenAI a finalement cédé. Mais uniquement pour les abonnés ChatGPT Plus. Les utilisateurs de la version gratuite, eux, n’ont pas le choix. Ils doivent rester sur GPT-5. Or, pour beaucoup, ce modèle est loin d’être le meilleur chatbot IA. Contrairement à ce qu’avait annoncé Sam Altman lors de sa présentation.

Heureusement il y a une autre option plus intéressante. Et vous la connaissez peut-être déjà. Il s’agit de Gemini. Avec les moyens financiers et technologiques déployés par Google, cette IA est un adversaire de taille pour ChatGPT. C’est même l’un des meilleurs chatbots pour le codage, capable de séduire de nombreux développeurs.

ChatGPT 5 vs Gemini 2.5 #GPT5 can't solve a simple linear equation lol. pic.twitter.com/2pT2KZMyUo August 8, 2025

En prime, Gemini n’a pas ce ton parfois obséquieux que certains reprochent à ChatGPT. Les habitués de l’IA le savent. Elle offre des avantages proches de ceux de ChatGPT, mais avec un petit plus. Il peut pousser ses recherches très loin, dénichant des réponses incroyablement détaillées aux quatre coins d’Internet.

En revanche, il reste un peu moins fluide dans ses réponses et lui arrive parfois de mal comprendre une question. Enfin, comme ChatGPT, il peut inventer des informations. Un défaut commun à la plupart des IA actuelles.

D’autres alternatives intéressantes

Gemini n’est pas le seul meilleur chatbot IA capable de se mesurer à GPT-5. On peut aussi citer Claude, développé par Anthropic. Il se distingue par sa capacité à réfléchir profondément et à fournir des réponses très précises.

Il utilise un système appelé Constitutional AI, qui intègre des principes éthiques directement dans ses réponses. Ce qui lui permet de donner des réponses plus sûres et alignées avec les valeurs humaines.

Grok 4 est une autre bête d’IA capable de concurrencer GPT-5, malgré certaines critiques. Les benchmarks le confirment. Il fait partie des chatbots les plus puissants du marché, performant aussi bien pour le codage que pour les recherches approfondies.

Grok 4 vs GPT-5



It's not even close.



Grok 4 Auto mode works extremely well, it answered this simple math question in ~1 sec without needing to switch models. pic.twitter.com/3oFzn7kwhx — Min Choi (@minchoi) August 8, 2025

Il existe aussi Le Chat, un service français créé par Mistral. Moins connu, il a pourtant montré qu’il pouvait tenir la route côté intelligence et pertinence. Même si ses performances restent en dessous des autres alternatives.

Quoi qu’il en soit, le GPT-5 vient tout juste d’arriver, et ce n’est que le début. Ne pensez pas que ce chatbot va s’arrêter là. Il va évidemment continuer à s’améliorer au fil des mises à jour. Bientôt, il pourrait bien atteindre la puissance que tout le monde attendait.

