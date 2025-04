Humains VS robots : top départ pour la première course de l’Histoire

Le samedi 20 avril, Pékin a accueilli un semi-marathon inédit dans l’histoire du sport. Des robots ont couru avec les humains. Même parcours mais chacun sa piste bien entendu ! Les humains d’un côté, les machines de l’autre.

Notez toutefois que quand je dis robots, je parle d’humanoïdes bipèdes, pas des modèles à six pattes. Et que seules les machines mesurant entre 50 cm et 2 mètres ont été autorisées, avec une interdiction formelle d’utiliser des roues ou de courir à quatre pattes. Un règlement très précis.

Les trois premiers robots à franchir la ligne d’arrivée ont reçu des prix de 697 $, 558 $ et 418 $ (soit 5 000, 4 000 et 3 000 yuans). Et parce que la performance ne fait pas tout, des récompenses spéciales ont aussi salué l’endurance et la créativité.

Alors, qui a gagné ?

D’abord, sachez que la course a été organisée dans la fameuse Beijing E-Town. C’est une zone de développement technologique de Pékin. Vingt robots, venus des quatre coins de la Chine, ont été sélectionnés pour participer à ce semi-marathon.

Et ils avaient eux aussi droit à des « pauses ravitaillement ». Pas de gels énergétiques ni de boissons isotoniques, bien sûr. Mais huit stations de changement de batterie placées le long du parcours, rappelant les arrêts aux stands de Formule 1.

Et pour répondre à la question, le grand vainqueur n’est autre que Tiangong Ultra. Un robot humanoïde de 1,80 mètre de 52 kilos. Il a été développé par le Centre d’innovation sur les robots humanoïdes de Pékin

Tiangong Ultra a su gérer son énergie avec brio, n’effectuant que trois arrêts pendant la compétition. Il a bouclé les 21 kilomètres en 2 heures, 40 minutes et 42 secondes.

Les athlètes diront sans doute que ça n’a rien d’impressionnant. Ce qui est vrai s’il s’agissait d’un marathon d’humains. Après tout, le vainqueur humain a achevé la course en 1 h 2 m 36 s.

Cela dit, nous parlons ici d’une course de robots. Alors, 21 kilomètres en 2 heures, 40 minutes et 42 secondes, c’est un véritable exploit.

Et bien, tout n’a pas été fluide pour tout le monde. Certains robots ont vacillé, d’autres ont trébuché, sont tombés, mais se sont relevés seuls, parfois après quelques longues minutes.

Il y a même eu un qui a fini dans une barrière après une embardée. Et d’autres qui étaient aussi lents que le robot basketteur présenté par Toyota aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Quoi qu’il en soit, le but de cette course n’était pas de prouver que les robots étaient plus rapides que les humains. C’est avant tout de tester les limites des humanoïdes bipèdes, les sortir de leurs laboratoires aseptisés et de les confronter à un vrai terrain, avec ses imprévus, ses distances, ses pentes et ses aléas.

C’est de voir comment ils s’en sortent en conditions réelles. Cui Wenhao, ingénieur chez Noetix Robotics, s’est même exprimé sur le sujet :

« C’est une opportunité rare de faire fonctionner nos machines à pleine puissance. On teste tout : les batteries, les moteurs, les structures… et surtout les algorithmes qui coordonnent le tout. »

Pour Kong Yichang, ingénieur chez DroidUp, ce genre d’événement montre à quel point les robots humanoïdes peuvent s’intégrer dans la société humaine. « Il s’agit de leur permettre, un jour, d’accomplir les mêmes tâches que les humains. »

Alors, qu’est-ce que vous en dites ?

