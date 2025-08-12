IPTV : 100 000 films, 28K chaînes… l’immense plateforme pirate fermée par les autorités

Nouvelle victoire pour l’ACE ! Grâce à ses actions, une plateforme pirate au gigantesque catalogue a été fermée ! Un coup dur pour les amateurs du streaming illégal !

Des IPTV illégales, il y en a à la pelle. Ces services qui diffusent films et chaînes protégés par le droit d’auteur attirent du monde. Normal ! C’est moins cher, et parfois plus fourni que l’abonnement officiel.

Mais qui dit illégal dit hors-la-loi. Depuis des années, les autorités traquent sans relâche ces réseaux. Cette fois, c’est Rare Breed TV qui s’est pris le coup de filet. L’Alliance for Creativity and Entertainment ou ACE, épaulée par ses studios membres, a fermé cette plateforme pirate connue pour son catalogue impressionnant.

L’ACE passe à l’action

L’ACE vient d’annoncer la fermeture définitive de Rare Breed TV. Après un accord financier avec ses responsables, la plateforme pirate a été contrainte de baisser le rideau. « Dans le cadre de cet accord, les opérateurs mettront définitivement fin à leur service illégal et s’acquitteront d’une indemnité financière substantielle. » a précisé l’ACE mercredi.

Another illegal IPTV service shut down, another step forward in protecting the creative economy.



ACE has reached a significant financial settlement with the operators of Rare Breed IPTV — a North Carolina-based digital piracy operation that illicitly streamed thousands of live… pic.twitter.com/yXGtDhcAWx August 6, 2025

Basée en Caroline du Nord, Rare Breed TV faisait partie des plus grandes IPTV illégales au monde. Il offre près de 28 000 chaînes TV en direct et un catalogue VOD de plus de 100 000 films et séries à portée de clic. Pendant des années, cette plateforme a comblé les amateurs de streaming illégal. Peut-être faisiez-vous partie des abonnés ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’ACE, c’est une coalition mondiale regroupant plus de 50 géants du divertissement. Leur mission ? Combattre le piratage en ligne des contenus protégés par le droit d’auteur. En gros, ils sont le groupe d’intervention de l’industrie du cinéma et de la télévision.

Parmi leurs membres, on retrouve des noms familiers comme Amazon, Apple TV+, Netflix, Paramount Global ou encore Sony Pictures. Il y a aussi Universal Studios, The Walt Disney Studios ou encore Warner Bros.

Plateforme pirate fermée, pour de bon cette fois ?

Grâce à l’aide précieuse de ses studios membres, l’ACE a pu identifier les personnes derrière ce réseau illégal. Sous pression, elles ont finalement accepté de coopérer sans faire d’histoires et de cesser leurs activités frauduleuses.

Pourtant, la plateforme semblait toujours active. Elle proposait même des abonnements allant de 15,99 dollars par mois. Une année complète coûte 79,99 dollars. Avouez, ça fait réfléchir.

Alors, cela signifie-t-il que la plateforme pirate n’est pas vraiment fermée ? Pour l’instant, l’ACE reste silencieuse à ce sujet. Mais quoi qu’il arrive, la bataille continue.

Rassurez-vous, ce n’est pas la première fois que l’ACE fait tomber un service IPTV illégal. Cette coalition mondiale a déjà orchestré la fermeture de sites très connus comme Uptobox ou Fmovies.

Plus récemment, elle a encore fait parler d’elle en mettant fin à près de 140 sites de streaming illégaux en début d’année. Certes, il semble alors que la fermeture de la plateforme pirate Rare Breed TV n’est qu’une question de temps.

