La NASA révolutionne le ciel : découvrez le X-59, l’avion supersonique silencieux !

Avec son avant-gardiste X-59, la NASA ambitionne de réintégrer les vols commerciaux supersoniques dans le giron de l'aviation civile aux États-Unis, un segment prohibé depuis 1973.

Plus de quarante ans après le retrait du légendaire Concorde, un vaisseau avant-gardiste pourrait bien permettre le retour des voyages à la vitesse supersonique. Un événement que de nombreuses compagnies aériennes espèrent voir se concrétiser dès la prochaine décennie.

Cependant, la clé de cette renaissance réside dans la capacité à surmonter l'obstacle du bruit assourdissant qui a initialement conduit à l'interdiction de ces vols au-dessus des zones peuplées. C'est ici qu'entre en jeu le X-59, un prototype d'avion futuriste développé conjointement par la Nasa et le géant aéronautique Lockheed Martin.

Un design novateur pour un son feutré

Tout, dans la conception du X-59, a été pensé pour minimiser son empreinte sonore. Sa forme profilée, résultat de longues années de recherche et développement, permet de séparer les ondes de choc générées lors du franchissement du mur du son. De plus, ses moteurs sont ingénieusement positionnés au-dessus et en-dessous du fuselage, éliminant ainsi la formation d'une onde de choc arrière bruyante.

Avion supersonique X-59

Selon les prévisions, le X-59 ne devrait produire qu'un bruit sourd comparable au claquement d'une portière de voiture lors de son passage en régime supersonique, soit environ 75 décibels. Un niveau sonore nettement inférieur aux 105 décibels assourdissants du mythique Concorde, équivalant au volume d'une salle de concert.

Des essais cruciaux pour l'avenir du transport aérien

Après des tests initiaux prévus dans les zones désertiques de l'ouest américain, le X-59 entreprendra une campagne de vols de trois ans au-dessus de régions peuplées. Cette phase permettra d'évaluer la réaction des habitants face au passage de l'appareil volant à une vitesse de pointe estimée à Mach 1,4, soit environ 1 700 km/h.

Les résultats de ces essais revêtent une importance capitale, car ils détermineront si la levée de l'interdiction des vols supersoniques commerciaux au-dessus des terres habitées est envisageable aux Etats-Unis. Un feu vert ouvrirait la voie à plusieurs acteurs majeurs de l'industrie aéronautique qui aspirent à proposer des liaisons supersoniques dès 2030, à l'image d'Aerion, Boom ou encore Hermeus Corporation.

