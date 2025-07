Les robots humanoïdes pourront bientôt vous espionner sous la douche

Les robots humanoïdes sont déjà capables de voir dans les cartons, à travers les murs et demain, peut-être votre rideau de douche. Grâce à des ondes, ils dévoilent ce qui est invisible.

Le MIT vient de faire un bond spectaculaire dans le monde de la robotique. En combinant radar à ondes millimétriques et intelligence algorithmique, ses chercheurs ont mis au point un système capable de reconstruire en 3D des objets dissimulés derrière des matériaux courants. Et cette avancée pourrait bien équiper les robots humanoïdes de demain.

Ainsi, ces chercheurs du MIT ont mis au point une technique d’imagerie qui permet à un robot humanoïde de voir à travers les objets. Le système, appelé mmNorm, utilise des signaux à ondes millimétriques (mmWave), similaires à ceux de votre Wi-Fi.

Ces ondes traversent donc les matériaux du quotidien, plastique, carton, murs, puis rebondissent sur ce qu’elles rencontrent. Un capteur récupère ces réflexions, et un algorithme se charge ensuite de reconstituer la forme 3D de l’objet caché.

Concrètement, on pourrait utiliser cette technologie, par exemple, dans un entrepôt. Un bras robotisé équipé du système mmNorm passe devant un colis fermé et devine que la poignée de la tasse ou un vase à l’intérieur est cassée. Alors, le contrôle qualité est assuré sans même toucher l’emballage.

Qui plus est, ils pourront un jour intégrer cette technologie à des machines. Le genre de machines qui se déplacent de manière autonome, scannent des objets sans contact. Ces robots humanoïdes, dans un autre contexte, pourraient très bien aussi analyser ce qui se passe derrière une chambre secrète ou une douche.

Le prototype testé par les chercheurs a affiché un taux de précision de 96 % pour la reconstruction d’objets. Même ceux complexes comme des perceuses ou de l’argenterie. À titre de comparaison, les systèmes classiques plafonnent à 78 %.

Cette différence s’explique notamment par un détail technique appelé la spécularité. C’est la manière dont les ondes se réfléchissent, un peu comme dans un miroir. L’équipe du MIT a su l’exploiter pour capter la direction exacte des surfaces, et ainsi reconstruire leur forme.

Using reflections from wireless signals, a new method imaged a range of everyday objects, like silverware and a power drill, enclosed in a box. The technology could help robots in a home or warehouse find items that are blocked from view. https://t.co/fj6TIh3pgL