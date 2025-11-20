Les Xiaomi, smartphones pas chers ? C’est fini ! Grosse hausse prévue en 2026

Si vous pensiez remplacer votre téléphone l’an prochain, revoyez vos fourchette de prix. Et ne comptez plus sur les Xiaomi si votre portefeuille n’est pas blindé.

Voyez-vous, la marque annonce une envolée des prix, et pas qu’un peu. Le patron, Lu Weibing, parle d’une hausse « considérable ». Vous voilà donc prévenu. Pour ce qui est du pourquoi cette augmentation, on y vient tout de suite.

Pourquoi les smartphones Xiaomi vont être chers ?

Le président de Xiaomi a parlé très clairement lors d’une conférence sur les résultats de l’entreprise. Il a expliqué que le coût des puces mémoire s’envole. Ces composants sont indispensables pour les smartphones, et leur hausse impacte immédiatement les coûts de production.

Comme ces puces alimentent aussi les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle, la tension sur le marché est intense. Les fabricants doivent suivre le mouvement, même si cela pousse les prix vers le haut.

Les futurs Xiaomi risquent donc, comme dit tout haut, d’être nettement plus chers. La série Xiaomi 18, prévue pour l’an prochain, pourrait être l’une des plus coûteuses de la marque.

Il n’y a pas que Xiaomi

Cette situation ne touche pas uniquement Xiaomi, en effet. Toute l’industrie ressent cette pression sur les composants. Les fabricants devront soit augmenter les prix, soit réduire leur marge, ce qui ne les enchante jamais. Le consommateur pourra sentir la différence dès les prochains lancements.

Les géants comme Samsung et Apple suivent la même pente. Des médias sud-coréens indiquent déjà une augmentation probable du tarif du Galaxy S26 Ultra. D’autres sources évoquent un maintien du prix du Galaxy S26 standard, mais obtenu en retirant certaines améliorations prévues.

Certaines nouveautés pourraient donc être revues à la baisse pour éviter une hausse trop visible. Le choix sera difficile pour les fabricants qui cherchent à rester compétitifs sans s’aliéner le public.

Le plus simple reste donc de préparer son portefeuille. Si vous comptiez changer de téléphone en 2026, mieux vaut commencer à économiser. L’industrie espère une baisse du coût des puces mémoire, mais rien n’est garanti pour l’instant. En attendant, les prix risquent de grimper plus vite que prévu.

