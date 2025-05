Microsoft Build : un employé pro-Gaza déboule lors du keynote et choque tout le monde

Un salarié de Microsoft a interrompu la conférence Build destinée aux développeurs . Il était venu pour protester contre les accords de l’entreprise en matière de cloud et d’IA avec le gouvernement israélien.

L’incident s’est déroulé lors de la conférence développeurs Build organisée par Microsoft à Seattle (État de Washington). Un employé de l’entreprise aurait perturbé l’événement pour dénoncer les contrats de cloud et d’IA conclus avec le gouvernement israélien.

Les manifestants ont interrompu le discours du PDG Satya Nadella et l’un d’eux a crié « Libérez la Palestine ! » sur scène. Tandis que la sécurité les escortait hors de la salle, Nadella poursuivait son intervention sans réagir à l’incident.

Parmi les protestataires figurait Joe Lopez, employé de Microsoft. Il est accompagné d’un ancien salarié de Google que l’entreprise a renvoyé après sa participation aux sit-in de l’an dernier contre le contrat cloud liant Google à Israël, selon les informations de The Verge.

Un employé pro-Gaza ? Qui est réellement Joe Lopez ?

Joe Lopez est ingénieur micrologiciel depuis quatre ans au sein de l’équipe des systèmes matériels Azure chez Microsoft.

Il ne s’est pas contenté d’interrompre le discours de Satya Nadella. En fait, peu de temps après, il a envoyé un courriel à des milliers de collègues pour exprimer sa « consternation » face au silence de la direction.

Ce message est survenu quelques jours après que Microsoft a déclaré, en réponse à des protestations internes, ne disposer d’aucune preuve que ses technologies Azure ou d’intelligence artificielle aient causé du tort à la population de Gaza.

« La direction rejette nos accusations selon lesquelles la technologie Azure serait utilisée pour cibler ou nuire aux civils de Gaza », a écrit Lopez dans son message.

« Mais ceux d’entre nous qui suivent la situation savent que c’est un mensonge éhonté. Chaque octet stocké dans le cloud — souvent issu d’une surveillance de masse illégale — peut être exploité pour justifier la destruction de villes entières et l’extermination de Palestiniens. »

Contrats controversés, Microsoft répond aux critiques internes

À la suite d’un examen interne, Microsoft a déclaré que son partenariat avec le ministère israélien de la Défense (IMOD) relevait d’un « accord commercial standard ».

https://twitter.com/Bilow_Media/status/1924998815301439895

Par ailleurs, elle a mentionné qu’aucune preuve n’indiquait que ses technologies Azure ou d’intelligence artificielle, ou tout autre logiciel de l’entreprise aient été utilisées pour nuire à des personnes.

L’entreprise affirme également que l’IMOD n’a pas enfreint ses conditions de service ni son code de conduite en matière d’IA.

Pour rappel, la manifestation avait été organisée par le collectif No Azure for Apartheid. C’est un groupe d’employés de Microsoft opposés aux contrats entre leur entreprise et le gouvernement israélien.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.