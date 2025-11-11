Noël 2025 : les Français comptent sur le Black Friday et l’IA pour économiser

243,60 euros. Voilà le budget moyen que chaque Français prévoit pour ses cadeaux cette année. C’est du moins ce que révèle la quatrième édition de l’étude d’Havas Market, l’agence performance et e-commerce d’Havas Media Network, sur les comportements d’achat à l’approche des fêtes.

Par rapport à l’an dernier, ce budget cadeau diminue légèrement. Il faut donc croire que les citoyens restent prudents et évitent de se laisser emporter par leurs envies. Ce qui est compréhensible, le contexte économique actuel ne se prête pas vraiment aux dépenses déraisonnables.

Bien évidemment, ce n’est pas pour autant que les français vont se priver de cadeau. Il suffit de dépenser plus intelligemment. Chacun cherche ainsi des bons plans pour ne pas exploser son porte-monnaie.

Demander des conseils à l’IA, ça va de soi en 2025

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ne se souviennent même plus de l’expression “Google it”. Voyez-vous pourquoi ? Car à chaque blocage ou hésitation, nous demandons désormais confirmation à l’IA. Qu’importe le sujet. Préparer Noël ne va donc pas faire exception.

L’étude d’Havas Market le confirme. D’après le rapport, 36% comptent s’appuyer sur l’IA pour savoir quoi acheter et où le trouver, avec un jeune sur deux prêt à l’utiliser. 48% cherchent avant tout de l’inspiration, des idées de cadeaux.

40% l’utilisent pour dénicher les meilleures offres en ligne. 31% espèrent optimiser leur budget grâce aux conseils des outils d’IA. Et 8 utilisateurs sur 10 privilégient ChatGPT plutôt que Copilot ou Gemini.

Pour autant, la majorité reste sceptique. 64% des Français ne comptent pas recourir à l’IA pour leurs achats. Parmi eux, 22% ne lui font pas confiance et 70% jugent inutile de lui confier cette tâche. Il est donc clair que si l’IA séduit certains, beaucoup préfèrent rester fidèles à leurs méthodes traditionnelles.

Black Friday, le sauveur des Français qui ne vont pas recourir à l’IA ?

Le Black Friday est aussi l’occasion rêvée pour dénicher de bonnes affaires avant Noël. En plus, il tombe à pic le 28 novembre. Selon l’étude Havas Market, 51% des Français prévoient d’y réaliser au moins une partie de leurs achats.

L’économie est au centre des décisions, et dépenser moins devient une stratégie plus qu’une contrainte. Acheter en ligne s’impose donc naturellement, avec 76% des consommateurs qui surfent sur les marketplaces comme Amazon ou Cdiscount.

Ces plateformes permettent de comparer, trouver rapidement les articles et éviter les files interminables dans les magasins. Selon l’étude, seulement 24% des Français iront faire leurs courses en magasin.

Pour les moins de 35 ans, la tendance se confirme, mais avec un léger recul. Alors qu’ils étaient 66% à participer au Black Friday en 2024, seulement 60% envisagent de le faire cette année. Inutile de vous citer encore la prudence financière des français cette année.

