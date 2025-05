OpenAI renégocie son deal avec Microsoft, et pose ses pieds sur le bureau

Comme nous le savons tous, les tensions montent entre les deux géants de la tech depuis plusieurs mois. Mais, d’après les informations du Financial Times, l’accord historique de 2019 entre OpenAI et Microsoft pourrait être revu.

Ça chauffe entre OpenAI et Microsoft ! Les deux géants américains retravaillent leur partenariat. Dans le viseur : de nouveaux fonds, peut-être une entrée en Bourse. Mais la boîte promet : le cœur du projet restera à but non lucratif, sous haute surveillance.

OpenAI n’attend plus l’autorisation, elle agit

Cela fait quelques semaines qu’OpenAI et Microsoft ont repris contact. Mais cette fois, le ton est différent. Il s’agit de revoir un accord stratégique, signé il y a déjà plusieurs années. À l’époque, Microsoft avait investi un milliard pour soutenir cette petite pépite. Depuis, plus de 13 milliards ont été injectés.

Mais voilà, OpenAI veut aujourd’hui prendre un nouveau virage. Elle prépare une entrée en Bourse, et souhaite garder la main. D’après The Financial Times, la grande question porte sur la part du capital que Microsoft doit recevoir. En retour, Microsoft souhaite garantir l’accès aux technologies jusqu’en 2030… et au-delà.

Outre cet enjeu financier, OpenAI cherche aussi à se réorganiser. Elle transforme son activité commerciale en « public benefit corporation ». Ce modèle, utilisé par Anthropic ou xAI, permet de faire du profit sans oublier une mission plus large. Bon, ce n’est pas parfait, mais ça donne plus de souplesse.

Ensuite, elle annonce à ses investisseurs qu’elle partagera moins de revenus à l’avenir. Elle trace son chemin, doucement. Et dans ce sens, on comprend mieux pourquoi elle veut tout revoir maintenant.

Microsoft s’accroche, mais OpenAI explore d’autres options

La relation ne ressemble plus à un duo uni. C’est le cas de le dire ! D’un côté, Microsoft tente de garder son avantage. De l’autre, OpenAI multiplie les partenariats.

Elle travaille désormais avec Oracle, SoftBank ou CoreWeave. Ensemble, ils veulent créer des centres de données géants aux États-Unis.

Par contre, Microsoft semble contrarié par ce genre d’initiative, ce qui explique les ajustements de janvier. Ce mois-là, l’entreprise a modifié certains termes du contrat. En parallèle, OpenAI a lancé des modèles d’intelligence artificielle qui concurrencent ceux de son partenaire. Et forcément, ça n’a pas aidé à détendre l’ambiance.

Non seulement les deux géants se regardent différemment, mais encore, ils avancent avec méfiance. Pour l’instant, aucun commentaire officiel. Toutefois, nul doute qu’en coulisses, les négociations sont musclées.

Selon vous, OpenAI a-t-elle raison de vouloir reprendre le contrôle face à Microsoft ? Dites-nous ce que vous en pensez !

