Cloud Gaming: ce changement Nvidia GeForce Now fait rager les joueurs

Certes, Nvidia GeForce Now sera une véritable innovation pour les gamers. Cependant, le géant de la high-tech a l’intention d’adopter la stratégie des multinationales. D’ici peu, les publicités feront partie des contenus de ce service de Cloud Gaming. Une nouvelle qui ne passe pas auprès des adeptes.

Nvidia GeForce Now, le service de Cloud Gaming le plus prisé actuellement. L’offre propose plusieurs fonctionnalités pratiques pour les fans. Elle rivalise même avec les recommandations de Xbox, ou des géants du gaming. Pourtant, certains gamers ont haussé le ton face à un changement majeur. En effet, Nvidia veut mettre des publicités sur sa plateforme. Ces contenus seront désormais inévitables pour les abonnées à la formule gratuite.

« Jusqu’à deux minutes de publicité sur Nvidia GeForce Now »

Les publicités sont devenues des contenus habituels sur internet. On en trouve sur des sites, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, etc. Mais elles vont bientôt conquérir les plateformes de cloud gaming, surtout sur Nvidia GeForce Now.

« Les utilisateurs de la version gratuite commenceront à voir jusqu’à deux minutes de publicité lorsqu’ils feront la queue pour commencer une session de jeu », déclare Stephenie Ngo, la porte-parole de Nvidia.

Pour le géant du gaming, ces contenus marketing contribuent surtout à réduire le temps d’attente pour les utilisateurs concernés. Toutefois, certains adeptes ne sont pas emballés par cette annonce. Pour eux, ces pubs vont gâcher l’expérience sur la plateforme.

Mais Nvidia n’a pas dit son dernier mot. Leurs spécialistes ont affirmé que ces publicités ne vont pas couper les parties des joueurs.

À noter que cette situation ne concerne que les abonnés de la formule gratuite. Pour les offres payantes, l’expérience sera fluide et sans pubs. Toutefois, cette approche serait-elle une stratégie pour pousser les gamers à souscrire aux offres payantes ?

Cette réforme sera effective le 5 mars prochain. Mais quelques pubs avant de jouer à des titres de référence comme Diablo 4 ou Overwatch 2 en valent la peine.

Ce n’est pas une première dans le domaine de la high-tech

Nvidia GeForce Now a juste suivi les habitudes des plateformes de streaming avec ses publicités. Amazon Prime Video est un des adeptes de cette pratique. La filiale du géant du marketing digital a aussi mis des pubs dans ses contenus. Et ce n’est que les débuts. Pour rentabiliser les offres gratuites, les plus grands du secteur doivent penser à des stratégies efficaces, comme ces approches commerciales.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.