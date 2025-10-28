Replacement.ai : c’est quoi, cette startup horrible qui veut remplacer les humains par l’IA ?

Une nouvelle série de panneaux publicitaires a envahi des rues déjà saturées du mot “IA”. Rien de bien surprenant au premier regard. Sauf que ces affiches ne prétendent ni célébrer la créativité humaine ni soutenir une quelconque collaboration entre l’homme et la machine.

Elles se contentent de dire que les humains ne servent plus à rien, avec un clin d’œil narquois en prime. Les passants s’arrêtent devant ces messages étranges, se demandent si c’est une mauvaise blague, puis réalisent que la blague est très sérieuse. Replacement.ai, c’est ce groupe anonyme qui a décidé de rire très fort sur un sujet que tout le monde trouve déjà trop inquiétant.

“Notre IA sait tout faire. Votre enfant la préfère déjà.”

San Francisco a l’habitude des startups qui promettent de changer la vie. Cependant, celle-ci semble surtout nous dire qu’elle aimerait changer le personnel au passage. Sur un énorme panneau, on peut lire que leur IA fait les devoirs de votre fille. Qu’elle lui lit des histoires avant de dormir.

Qu’elle va même jusqu’à la courtiser, tout en créant des deepfakes comme si c’était sa passion du dimanche. Le message se termine par un sourire en emoji. Il faut croire qu’ils n’ont pas perdu leur sens de l’humour, même en parlant d’un robot qui drague des enfants.

Cependant, le site web de Replacement.ai dépasse les bornes. Leurs énormes textes proclament que les humains sont « inutiles », « stupides » et « dotés d’une odeur assez problématique ». La startup affirme même qu’arrêter de créer des outils destinés à résoudre des problèmes urgents serait une excellente idée. Puisque les humains ne le mériteraient pas.

La page n’oublie pas non plus de citer des références bien réelles. Comme ce moment où Sam Altman a reconnu que l’IA pourrait très bien conduire à la fin du monde. Même si, entre-temps, cela permettrait de bâtir de très belles entreprises. Quand même. Entendre le patron d’une entreprise d’IA tenir ce genre de discours donne aux blagues de Replacement.ai un léger parfum de vérité. Et voilà qui rend le tout encore plus perturbant.

Les publicitaires ont visiblement travaillé leur coup, car l’opération a fait du bruit sur les réseaux. Une vidéo virale, quelques partages sur Reddit, beaucoup d’incompréhensions, et surtout une vague de personnes persuadées qu’il s’agissait d’un projet réel.

Bien que ce soit méchant, Replacement.ai ne fait que dire la vérité (presque)

Avant de courir chercher des fourches, rappelons que Replacement.ai ne construit pas réellement une armée d’androïdes fascinés par l’odeur humaine. C’est une parodie assumée. Une manière de renvoyer à la Silicon Valley son propre cynisme. Ce, en lui montrant à quoi elle ressemble lorsque le masque marketing tombe pendant quelques secondes.

Car ces messages semblent presque crédibles, tant ils ressemblent à d’autres slogans déjà vus. Vous vous souvenez de la campagne “Stop Hiring Humans” qui s’affichait à proximité de la Silicon Valley, j’espère.

Quoi qu’il en soit, Replacement.ai ne se contente pas d’affiches kitsch, la team derrière cette opération semble avoir mis un vrai budget dans l’histoire. Des panneaux ont été repérés à Times Square, un faux PDG répond sur Twitter et vante avec un sourire simplet les joies d’un futur sans humains au travail.

Les artistes ne sont pas oubliés, eux qui voient déjà leurs créations reprises par des algorithmes entraînés grâce à leurs propres œuvres. Le site leur dit “merci”, avec une petite pointe de sarcasme qui griffe très bien.

Entre la satire et la réalité, la ligne est fine. Amazon prépare déjà des robots capables de remplacer des centaines de milliers d’employés dans ses entrepôts. Les automates se glissent dans les caisses des supermarchés. Les chatbots répondent à la place du support client. Et la Silicon Valley adore expliquer que tout cela est inévitable.

Replacement.ai exagère le tableau, pourtant la toile de fond existe déjà. Et c’est peut-être pour cela que l’humour fonctionne si bien.

