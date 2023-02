Les robots feront la moitié de votre ménage d’ici 10 ans, selon cette nouvelle étude

Les robots domestiques ont révolutionné la façon de faire le ménage dans de nombreux foyer. Ils offrent une alternative pratique et efficace à l’aspirateur traditionnel et au balai.

De nos jours, les robots sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Ils sont devenus des aides précieuses dans divers domaines, y compris le ménage. En effet, les tâches ménagères peuvent être fastidieuses et chronophages pour de nombreuses personnes.

C’est pourquoi les robots aspirateurs, nettoyeurs de vitres et autres appareils de ménage autonomes sont de plus en plus populaires. Non seulement ils permettent de gagner du temps, mais ils offrent également une solution pratique pour les personnes ayant des difficultés physiques ou des emplois du temps chargés.

Robot de ménage : quelles tâches pourront être automatisées à l’avenir ?

Des chercheurs anglais et japonais ont mené une étude visant à évaluer les conséquences possibles de l’utilisation de robots sur les tâches ménagères à l’avenir. Les chercheurs, issus de l’Université d’Oxford et de l’Université Ochanomizu du Japon, ont interrogé 65 experts en IA. L’étude se concentre sur la possibilité d’automatiser les tâches ménagères courantes dans les 10 prochaines années.

Dans cette étude, les courses à l’épicerie ont été identifiées comme la tâche la plus susceptible d’être automatisée. En revanche, les soins aux jeunes et aux personnes âgées seraient les moins touchés.

En outre, les robots aspirateurs sont identifiés comme les dispositifs les plus fabriqués et les plus commercialisés mondialement. Les spécialistes de la robotique britannique de sexe masculin étaient davantage enclins à envisager l’automatisation dans le domaine domestique que leurs homologues féminines. Par contre, cette tendance tend à s’inverser au Japon.

Les chercheurs ont également constaté que seuls 28 % des tâches de soins devraient être automatisés. Néanmoins, d’après leur évaluation, l’utilisation de la technologie pourrait conduire à une diminution de 60 % du temps consacré aux achats. Dans tous les cas, l’automatisation des tâches ménagères est inévitable, mais il est peu probable que toutes les tâches soient concernées.

Robots ménagers : assistant plutôt que remplaçants des humains

Malgré les prévisions optimistes concernant l’automatisation des tâches ménagères dans les prochaines années, certains restent sceptiques quant à la capacité des robots à remplacer entièrement les humains. Selon Ekaterina Hertog, une professeure en IA à l’Université d’Oxford, les robots domestiques font face à des défis similaires à ceux des voitures autonomes. Elles ont été promises depuis des décennies, mais n’ont pas encore atteint leur potentiel complet. En considérant cette comparaison, Hertog estime qu’au lieu de remplacer complètement les humains, la technologie pourrait plutôt les aider.

Par ailleurs, certains experts suggèrent que la création de technologies d’assistance est plus utile et réalisable. En tout cas, c’est plus pratique que la fabrication de robots capables d’accomplir plusieurs tâches effectuées par un humain.

Ainsi, l’automatisation permet de réduire le temps de travail pour les tâches ménagères telles que les courses et le nettoyage. Cependant, les robots sont plus destinés à assister plutôt qu’à remplacer complètement les humains.