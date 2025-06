Violent clash entre Trump et Elon Musk : vers une faillite de Tesla ou une destitution ?

Le ton est monté d’un cran entre Donald Trump et Elon Musk. Le président a publiquement menacé de couper tous les contrats gouvernementaux liés à Musk.

« Mettre fin aux subventions et aux contrats d’Elon Musk permettrait d’économiser des milliards », selon le président. Cette déclaration explosive a été postée directement sur Truth Social, la plateforme de Donald Trump.

Ce n’est un secret pour personne : Elon Musk doit beaucoup à l’État américain. En 2021, la NASA lui a sauvé la mise grâce à un contrat de 1,5 milliard de dollars. Tesla a profité de crédits d’impôt massifs pour ses voitures électriques. Quant à SpaceX, elle repose sur de multiples partenariats avec le gouvernement américain. La menace de Trump pourrait donc impacter très concrètement l’empire Musk.

Les tensions deviennent personnelles… et publiques

« Elon et moi avions une excellente relation », a lancé Trump devant la presse, l’air amer. Musk n’a pas tardé à répondre sur X (ex-Twitter) : « Sans moi, Trump aurait perdu l’élection ». Il a ajouté : « Quelle ingratitude ». Les échanges ont enflammé les réseaux et ont révélé une rupture désormais irréversible entre les deux figures.

Les investisseurs n’ont pas pris la nouvelle à la légère. L’action Tesla a chuté de 14 %, déjà fragilisée par une année en dents de scie. Le risque de suppression des incitations fiscales (jusqu’à 7 500 dollars par véhicule) inquiète le marché. En coulisse, certains analystes redoutent une perte de compétitivité pour le constructeur électrique.

Musk contre les « dépenses folles » du gouvernement

Dans ses réponses, Elon Musk tente de jouer la carte de l’équilibre budgétaire. Il nie toute dépendance aux aides fiscales et critique les « dépenses folles » du « Big Ugly Bill ». Mais la réalité est plus complexe. Sans l’aide de l’État, ni Tesla ni SpaceX n’auraient connu un tel essor.

Pour contrer l’instabilité politique, Elon Musk a proposé de créer un nouveau parti. Il parle des « 80 % du centre » et a lancé un sondage sur X. Résultat : 83 % de « oui » pour cette idée atypique. Mais ce mouvement soulève plus de questions qu’il n’en résout.

La rupture est consommée

Trump va-t-il réellement mettre sa menace à exécution ? Pour certains de ses proches, la réponse est claire. « Si Musk fait capoter le projet de loi au Congrès, alors il est foutrement mort pour Trump », confie un stratège à Wired. L’avenir s’annonce tendu entre les deux géants. Ce qui est sûr, c’est que cette guerre d’ego pourrait coûter très cher à l’un des deux. Voire aux deux.

