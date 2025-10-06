Xbox Cloud Gaming : une version gratuite arrive (avec des pubs) !

Après la polémique autour de la hausse du prix du Xbox Game Pass, Microsoft semble vouloir se racheter. La firme serait en effet en train de travailler sur cette version gratuite de son Xbox Cloud Gaming, financée par la pub.

Le début du mois d’octobre est très chargé pour Microsoft. Le 1er, l’entreprise a déjà fait parler d’elle en augmentant le prix du Game Pass Ultimate. Et selon des sources fiables, elle plancherait aussi sur une version gratuite de son Xbox Cloud Gaming. Oui, admettons, c’est une bonne nouvelle. Pourtant, le service viendra avec quelques limites.

À quoi s’attendre avec le Xbox Cloud Gaming version gratuite

Vous vous demandez ce que signifie un Xbox Cloud Gaming gratuit ? Cela veut dire que vous pouvez jouer à certains jeux via le cloud sans abonnement Game Pass.

Parce qu’aujourd’hui, accéder à Xbox Cloud Gaming nécessite généralement un abonnement Game Pass Ultimate. La version gratuite vous permet donc de vous divertir tout en économisant quelques euros. Intéressant, n’est-ce pas ?

Ce projet pourrait bientôt devenir réalité. Car,selon des sources fiables, Microsoft teste déjà la version gratuite en interne. Concrètement, certains employés peuvent jouer à des titres sélectionnés sans souscrire à Game Pass. L’entreprise prévoit aussi d’ouvrir un bêta public pour évaluer cette offre un déploiement complet.

Sachez que cette version gratuite ne se limite pas à quelques jeux au hasard. Elle devrait en effet permettre de streamer certains jeux que vous possédez déjà. Mais aussi de profiter des titres « Free Play Days », ces week-ends où les joueurs peuvent essayer certains jeux gratuitement. Vous pouvez même accéder aux Xbox Retro Classics, pour les amateurs de nostalgie.

Et les limites ?

Une version gratuite du Xbox Cloud Gaming, oui, c’est tentant ! Mais, ce n’est pas le Graal du gaming gratuit. Car elle vient avec quelques limites.

D’abord, les tests internes prévoient environ deux minutes de publicités pré-roll avant qu’un jeu ne soit accessible. En plus, la durée de chaque session serait limitée à une heure. Cela avec un plafond de cinq heures gratuites par mois. Bien sûr, ces règles pourraient encore évoluer avant le lancement officiel.

Alors, qui peut en profiter ? Tout joueur Xbox sans abonnement Game Pass. Parce que l’intérêt principal est de proposer un accès gratuit et universel, sans payer Game Pass Ultimate. Microsoft vise probablement ceux qui n’ont jamais souscrit au Game Pass, ou qui hésitent à franchir le pas.

En plus, la version financée par la pub ne sera pas seulement disponible sur PC. Elle sera aussi accessible sur consoles Xbox, appareils portables et via le web.

Alors, qu’en pensez vous de cette version gratuite du Xbox Cloud Gaming ? Est-ce que ces limites vous freinent ou vous semblent correctes pour un service gratuit ? Pensez-vous que la pub avant le jeu gâchera l’expérience ou que c’est un compromis acceptable ? Donnez votre avis en commentaire !

