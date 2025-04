50 ans de Microsoft : une employée interrompt la fête et insulte le chef de l’IA

Alors que Microsoft soufflait ses 50 bougies, Ibtihal Aboussad accuse l’entreprise de complicité dans un génocide via son IA.

Le 4 avril 2025, Microsoft célèbre ses 50 ans à Redmond, sous les yeux de Bill Gates, Steve Ballmer et Satya Nadella. L’histoire défile, du garage d’Albuquerque au sauvetage d’Apple, entre succès comme Xbox et rachats majeurs tels que GitHub ou LinkedIn.

Mais la fête bascule quand une employée crie « honte à vous » lors du discours de Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI.

Un bref moment de gêne et des accusations graves

Des accusations lourdes contre la Microsoft et principalement son IA laissent l’assemblée silencieuse. « Cessez d’utiliser l’IA pour commettre un génocide dans notre région ! Tout Microsoft a du sang sur les mains » fut Ibtihal Aboussad, palestinienne.

« Comment osez-vous tous vous réjouir alors que Microsoft tue des enfants ? » On l’expulse rapidement de la salle et la célébration reprend son cours.

Ibtihal Aboussad occupe un poste d’ingénieur en IA depuis trois ans et demi chez Microsoft. Elle affirme que l’IA de la firme aide l’armée israélienne.

Selon elle, des outils comme Azure stockent 13,6 pétaoctets de données de surveillance. Ces technologies ciblent la population palestinienne, dit-elle dans un courriel envoyé à des milliers de collègues.

Une censure interne dénoncée

Ibtihal Aboussad n’hésite pas à parler de génocide, un terme validé par l’ONU et la Cour internationale de Justice. L’ingénieure en IA chez Microsoft cite des données lourdes.

Sa lettre évoque 300 000 morts à Gaza en un mois et demi, dont des enfants, des femmes et quinze ambulanciers. Des pertes, selon elle, découlant d’atrocités liées à des technologies comme celles de son employeur.

Ibtihal accuse également Microsoft de museler les collègues qui osent parler. Des tentatives de dialogue ont échoué, certaines lettres sont restées sans réponse.

Dans le pire des cas, deux employés ont perdu leur poste après avoir organisé une veillée.

L’IA de Microsoft au cœur d’une polémique

D’après AP News, Microsoft entretient un contrat de 133 millions de dollars avec le ministère israélien de la Défense. L’armée israélienne utilise intensément les technologies d’IA et le cloud Azure de Microsoft.

Face à cela, des voix s’élèvent notamment via la campagne BDS pour dénoncer cette implication. Les manifestants appellent Microsoft à cesser ces collaborations, au nom de l’éthique et des droits humains.

Pour Ibtihal Aboussad, le travail dit responsable en IA chez Microsoft alimente surveillance et meurtres. Elle affirme que son rôle dans les scénarios de transcription sert à intercepter des appels et viser des civils.

“Je n’étais pas informé que Microsoft vendrait mon travail à l’armée et au gouvernement israéliens, dans le but d’espionner et d’assassiner des journalistes, des médecins, des travailleurs humanitaires et des familles entières de civils.”

Si elle avait su, elle n’aurait jamais rejoint la firme. Contribuer à des violations des droits humains n’était pas son but.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.