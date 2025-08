BitChat : le créateur de Twitter prépare une nouvelle messagerie Bluetooth

Portée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, BitChat est une messagerie expérimentale qui fonctionne sans réseau mobile, sans Wi-Fi et sans antenne. Grâce à un système de relais Bluetooth entre téléphones, elle permet d’échanger des messages de proximité. Une technologie pensée pour les situations extrêmes, les zones isolées et les contextes sensibles.

BitChat, quand la messagerie s’affranchit d’Internet

En juillet 2025, Jack Dorsey a dévoilé BitChat, une application de messagerie hors ligne pensée pour fonctionner sans Internet, sans Wi-Fi et sans réseau mobile.

Le concept ? Permettre à des utilisateurs proches d’échanger des messages sécurisés via un réseau Bluetooth maillé. Chaque smartphone agit comme un relais. Les messages circulent de proche en proche, sans passer par une infrastructure centralisée.

Lancée en version bêta sur l’App Store via TestFlight, BitChat a rapidement séduit plus de 10 000 testeurs. Une version Android est aussi disponible, mais uniquement sur GitHub. L’application n’est pas encore proposée sur Google Play. Son code est entièrement open source.

Dorsey précise que BitChat est un prototype. L’application n’est pas prête pour un usage réel. Aucun test de sécurité indépendant n’a été fait. Elle n’est donc pas sécurisée pour l’instant.

L’interface de BitChat rappelle l’esprit des anciens salons IRC. À l’ouverture, l’utilisateur reçoit un pseudonyme aléatoire (du type @abc123 ), voit apparaître les personnes à portée et peut commencer à discuter d’un simple clic.

Les commandes sont minimalistes et familières : /msg pour envoyer un message privé, /join #salle pour rejoindre un salon, /who pour voir les participants connectés à proximité.

BitChat ne permet ni l’envoi de photos ou de vidéos. Elle n’a pas vocation à connecter des personnes à l’autre bout du monde. Mais à faciliter la communication de proximité. En particulier dans les lieux où les réseaux sont absents, saturés ou volontairement coupés.

Un maillage Bluetooth pour la communication de proximité

BitChat s’appuie sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) en mode maillé, transformant chaque smartphone en un nœud autonome du réseau. Lorsqu’un message est envoyé, il est capté par les téléphones situés à proximité, qui le relaient automatiquement. Ce mécanisme de routage multisaute permet au message de progresser de proche en proche, jusqu’à atteindre son destinataire, même situé à plusieurs centaines de mètres.

Ce réseau ne repose sur aucune infrastructure centralisée : ni antennes, ni fibre. Pas de satellite. Il se constitue spontanément, en temps réel, selon la densité et la répartition des utilisateurs présents. Dans des conditions favorables, la portée effective d’un message peut dépasser 300 mètres.

Cette architecture le rend naturellement résilient : si un appareil s’éteint ou quitte la zone, les autres prennent le relais. BitChat continue de fonctionner, tant qu’il reste des nœuds actifs à proximité.

Le fonctionnement de BitChat s’inspire du réseau Apple « Localiser », dans lequel les appareils communiquent entre eux de façon discrète. À la différence près qu’ici, il ne s’agit pas de retrouver un objet, seulement d’envoyer messages.

Une interface minimaliste inspirée des débuts d’Internet

BitChat fait le choix de la simplicité. L’interface, volontairement dépouillée, se résume à un fond blanc, du texte brut et quelques commandes essentielles. L’expérience utilisateur rappelle les débuts d’Internet : sobre, lisible et fonctionnelle.

Lors de la première ouverture, un identifiant aléatoire précédé d’un @ est attribué. Il peut être modifié, mais ce n’est pas une obligation. Aucune information personnelle n’est requise : ni numéro de téléphone, ni adresse e-mail.

A l’ouverture de l’application, la liste des utilisateurs à proximité apparaît automatiquement. Pour lancer une conversation, un simple clic suffit. Les échanges privés passent par une commande directe : /msg pseudo . Les salons collectifs, eux, s’activent avec /join #nomdusalon , qu’il s’agisse de #musique, #jeux ou #urgence. Pour savoir qui est connecté, il existe la commande /who .

Les messages privés bénéficient d’un chiffrement de bout en bout. À l’inverse, les discussions dans les salons — appelés « rooms » — sont publiques et non chiffrées. Pour limiter l’accès à un salon, il suffit toutefois d’y associer un mot de passe. Chaque utilisateur peut mentionner un autre participant avec un simple @pseudo, comme dans les messageries classiques.

Enfin, l’application intègre un mode « Panic ». En cas de contrôle, de saisie ou de menace, un triple appui sur le bouton d’alimentation déclenche l’effacement immédiat de toutes les données. Militants, journalistes, simples citoyens : cette fonctionnalité vise à protéger tous ceux qui évoluent dans des contextes sensibles.

Des situations d’urgence aux zones blanches, BitChat révèle son potentiel

BitChat n’est pas conçue pour les échanges du quotidien. Elle révèle tout son potentiel dans les situations où les réseaux classiques s’effondrent— séismes, inondations, ouragans, etc. Dans ces contextes critiques, BitChat offre un canal de communication autonome, permettant aux secours, aux bénévoles et aux populations locales de se coordonner sans dépendre d’Internet.

BitChat est aussi utile en cas d’affluence, quand les réseaux mobiles sont saturés : stades, festivals, manifestations…

BitChat s’avère aussi précieuse hors des zones urbaines. Elle accompagne randonneurs, campeurs et navigateurs, en montagne, en forêt ou en mer — partout où le réseau mobile est absent.

Elle trouve également sa place dans les mouvements sociaux. Dans les pays où Internet est filtré, censuré ou surveillé, une messagerie chiffrée et décentralisée devient un outil de liberté. Comme FireChat ou Bridgefy, BitChat permet de communiquer même en cas de coupure du réseau. Sans serveur central, elle est difficile à bloquer ou à intercepter.

BitChat trouve aussi sa place dans les environnements isolés : sous-marins, mines, navires, bases scientifiques, etc. Là où les communications classiques sont impossibles ou trop coûteuses, elle propose une alternative légère et autonome. Quelques smartphones suffisent pour créer un réseau.

Tous ces scénarios reposent sur un facteur clé : la densité d’utilisateurs. Plus il y a de personnes équipées de BitChat dans une zone, plus le réseau est stable. Sans masse critique, l’application perd tout intérêt.

De prototype expérimental à plateforme viable

L’avenir de BitChat dépend de sa capacité à dépasser le stade expérimental pour devenir une plateforme stable, fiable et accessible au grand public. Pour cela, elle devra répondre à des exigences techniques élevées, mais aussi convaincre les utilisateurs qu’elle constitue une véritable alternative aux messageries centralisées.

Les défis techniques sont encore nombreux : sécuriser l’application, assurer la compatibilité iOS/Android et réduire la consommation d’énergie.

L’intégration annoncée du Wi‑Fi Direct constitue une évolution naturelle dans le développement de BitChat. Grâce à des transferts plus rapides et à une portée étendue, l’application dépasserait les limites du Bluetooth et gagnerait en efficacité.

Sur le plan de la gouvernance, BitChat reste à structurer. Aujourd’hui, le projet repose sur la vision personnelle de Jack Dorsey et sur une communauté open source active, mais dispersée. À terme, une organisation plus pérenne devra voir le jour, avec des ressources dédiées à la maintenance, à la documentation et à la sécurité.

La question de la confiance est tout aussi cruciale. Tant que BitChat n’aura pas fait l’objet d’audits indépendants, elle restera perçue comme fragile, voire risquée. La réalisation de tels audits constituerait un premier pas vers une reconnaissance plus large de sa fiabilité.

Si ces verrous sont levés, BitChat pourrait jouer un rôle de premier plan dans le paysage des communications décentralisées. Un pari ambitieux, mais dans l’air du temps.

