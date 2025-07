Ce drone a des ailes de Boeing… et peut voler sans pause pendant 3 mois

Un aéronef futuriste plane au-dessus de nos têtes, alimenté par le soleil et piloté par des algorithmes. Skydweller pourrait redéfinir la surveillance aérienne, sans pilote, sans escale… et sans interruption.

Le drone Skydweller, développé par Skydweller Aero, vole grâce au soleil sans jamais atterrir pendant 90 jours. Il s’inspire du Solar Impulse 2 et mesure 72 mètres, soit plus qu’un Boeing 747. Ses ailes sont couvertes de 17 000 cellules photovoltaïques capables de produire 100 kilowatts à plein régime. L’énergie stockée dans 635 kg de batteries lui permet de tenir même durant la nuit.

Le drone ajuste son altitude automatiquement : il monte jusqu’à 13 600 mètres le jour, puis descend la nuit pour économiser. Cette capacité d’adaptation est gérée par un système automatisé afin d’optimiser la traînée et éviter les pannes. Il transporte 362 kg de charge utile, ce qui le rend pertinent pour plusieurs types de missions longues.

Un radar intelligent qui repère tout sans relâche

Intégré au drone sans pause, le radar AirMaster S de Thales fonctionne dans la bande X et scanne ciel et mer en continu. Grâce à son antenne AESA, il suit des milliers de cibles en temps réel, avec précision et constance. L’intelligence artificielle trie les données en direct pour faciliter le travail des analystes au sol. Ces derniers peuvent alors se concentrer sur les menaces prioritaires, sans perdre de temps sur des signaux parasites.

Ce radar s’adapte aux objectifs de chaque mission, que ce soit pour surveiller une frontière ou suivre un convoi. Il allie compacité, flexibilité et réduction des coûts par rapport aux avions traditionnels. Pour Sébastien Renouard (Skydweller Aero), « cette solution renforce la souveraineté et la sécurité des partenaires occidentaux ».

Résistant aux tempêtes, autonome face aux pannes

Le Skydweller est un drone conçu pour affronter les pires conditions météo, y compris ouragans ou tempêtes maritimes. Il a déjà réalisé plusieurs vols d’essai dans ces conditions extrêmes sans perte de performance. Son secret ? Une structure en fibre de carbone légère et ultra-résistante, alliée à un système intelligent d’auto-réparation. Ce dispositif détecte les anomalies techniques et les corrige sans assistance humaine, en plein vol.

Quatre modules de secours assurent une redondance totale du système de commande pour éviter les risques de défaillance globale. Le drone peut donc poursuivre sa mission sans interruption, même s’il rencontre un dysfonctionnement isolé. Le seul point de vigilance reste son autonomie dépendante du soleil, surtout dans les zones polaires ou nuageuses.

Une nouvelle ère pour la surveillance autonome et continue

Skydweller illustre ce que pourrait devenir la surveillance aérienne dans les années à venir. Un drone capable de rester des mois en vol, sans carburant ni pilote, change totalement la donne stratégique. Il pourrait servir dans des opérations environnementales, humanitaires ou militaires, avec un coût réduit et une portée illimitée.

Les campagnes de test à venir permettront d’évaluer ses capacités dans des environnements complexes et changeants. Si les résultats sont concluants, ce drone solaire intelligent deviendra un modèle pour les futures générations d’aéronefs autonomes. Les experts surveillent déjà ce projet avec attention, convaincus que la technologie embarquée annonce une bascule dans l’observation longue durée. Le ciel appartient peut-être déjà aux drones qui ne prennent jamais de pause.

