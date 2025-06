ChatGPT est forcé de retenir vos conversations… même supprimées

Plus moyen de supprimer vos conversation sur ChatGPT ! OpenAI obligé de tout garder… même celles que vous croyiez effacées. La justice américaine oblige l’entreprise à tout conserver, sous le feu croisé des médias en colère.

Depuis le 13 mai, OpenAI est légalement tenue de conserver toutes les conversations ChatGPT, y compris celles supprimées. Cette décision vient d’une ordonnance rendue par la juge fédérale Ona T. Wang, à New York, dans le cadre de poursuites lancées par plusieurs médias, dont le New York Times. L’entreprise doit séparer et archiver chaque journal de sortie produit par le chatbot, même ceux normalement effacés.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

OpenAI avait initialement conçu ChatGPT pour que les utilisateurs puissent effacer des discussions selon leur volonté. Mais avec cette nouvelle décision, cela ne sera plus le cas temporairement. Toute suppression manuelle deviendrait désormais sans effet sur les archives juridiques. Selon ArsTechnica, la juge impose ce changement jusqu’à nouvel ordre, le temps de statuer sur les litiges liés à la formation de l’IA.

La justice enquête sur l’usage des contenus protégés

Le New York Times accuse OpenAI d’avoir utilisé des articles payants sans autorisation pour entraîner ses modèles d’IA. Cette pratique permettrait à des utilisateurs d’obtenir des résumés gratuits de contenus normalement inaccessibles. Les plaignants affirment que la suppression des discussions pourrait masquer des preuves d’utilisation abusive.

OpenAI a réagi cette semaine en contestant formellement cette obligation jugée disproportionnée. Elle souhaite plaider devant le tribunal pour faire lever l’ordonnance. Dans un document transmis à la justice, ses avocats dénoncent une demande qui exigerait une refonte complète de leur infrastructure technique.

Une menace pour la confidentialité des utilisateurs

Selon OpenAI, l’archivage intégral des discussions met en péril ses propres engagements de confidentialité. L’entreprise rappelle que la mémoire de ChatGPT reste désactivable, mais l’injonction judiciaire contournerait ce choix utilisateur. Cela signifie que même les conversations privées effacées pourraient désormais être conservées à des fins légales.

Si la justice maintient sa décision, ChatGPT conservera tout ce que vous écrivez comme élément de preuve. Cela pose un véritable problème de confiance entre l’entreprise et ses usagers. Même ceux qui utilisent la version gratuite, récemment dotée de la fonction Mémoire, devront assumer qu’aucune donnée n’est réellement oubliée.

Une affaire suivie de près par le secteur

Derrière les procédures juridiques, c’est la transparence de l’IA qui est interrogée. OpenAI affirme que l’hypothèse d’abus est purement spéculative et que forcer l’archivage massif constitue une mesure injustifiée et coûteuse. Mais pour les plaignants, il en va de la protection de leurs œuvres et de l’intégrité des preuves.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.