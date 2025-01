KOSTAL PLENTICORE G3 : lauréat du pv magazine Award

Le KOSTAL PLENTICORE G3 a été récompensé par le prix pv magazine Award dans la catégorie « Onduleurs ». Ce prix, reconnu dans le secteur photovoltaïque, souligne la capacité d’innovation et la durabilité de cet onduleur unique. Sélectionné parmi plus de 300 candidatures, le PLENTICORE G3 se distingue par ses performances et sa flexibilité. Il s’impose comme un choix incontournable pour les professionnels du solaire.

Une technologie au service de la transition énergétique

Cet onduleur à la pointe de la technologie propose des fonctionnalités adaptées aux besoins actuels et futurs. Selon le jury, il permet une « utilisation efficace de l’énergie solaire, contribuant ainsi de manière significative à la transition énergétique ». Avec sa capacité à gérer des systèmes photovoltaïques complexes, il offre une solution fiable pour optimiser la production et l’utilisation de l’énergie solaire.

Disponible en neuf classes de puissance, de 4 à 20 kW, le PLENTICORE G3 est compatible avec une large gamme de configurations. Sa conception modulable permet d’ajouter des fonctionnalités après installation, ce qui en fait un investissement durable et évolutif. De plus, il offre une efficacité énergétique élevée. Cela réduit les pertes et maximise les rendements.

Une sécurité renforcée pour une fiabilité maximale

Le PLENTICORE G3 intègre des dispositifs de sécurité avancés, comme la protection contre les surtensions DC et l’interrupteur KOSTAL BackUp. Ces options garantissent une alimentation ininterrompue, même en cas de panne de réseau. En outre, le système dispose d’un mode auto-apprentissage qui optimise ses performances au fil du temps. Il adapte son fonctionnement aux besoins spécifiques de l’installation.

Je constate que ces caractéristiques renforcent la fiabilité des systèmes photovoltaïques. Elles répondent aux attentes des particuliers comme des professionnels. Cette approche pratique et sécurisée reflète l’engagement de KOSTAL dans la fourniture de solutions fiables et durables.

Une reconnaissance internationale

Outre le pv magazine Award, le KOSTAL PLENTICORE G3 a reçu d’autres distinctions prestigieuses, comme le Top Innovation Award et le German Design Award. Ces récompenses confirment l’expertise de KOSTAL et sa place de leader dans le secteur de l’énergie solaire. Chaque reconnaissance met en évidence la qualité de fabrication, l’innovation et l’impact positif de cet onduleur sur l’industrie photovoltaïque.

Avec ce succès, l’onduleur PLENTICORE G3 incarne l’avenir de l’innovation photovoltaïque. Il sert de modèle à suivre pour les solutions énergétiques durables, à un moment où la transition énergétique mondiale est plus que jamais une priorité. Le PLENTICORE G3 n’est pas seulement un produit, c’est une étape cruciale vers un avenir plus écologique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



