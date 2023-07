Panneau solaire plug and play : quelles sont ses particularités ?

Les panneaux solaires plug and play sont des dispositifs faciles à installer et capables de s’adapter à n’importe quelle surface. Ils soutiennent l’économie d’autoconsommation et se caractérisent par une mobilité accrue.

Nombreuses sont les raisons qui peuvent vous pousser à passer à une source d’énergie verte et renouvelable. Cette alternative vous permet notamment de réduire votre empreinte écologique et de diminuer vos factures d’électricité. Elle vous donne également l’occasion d’augmenter la valeur de votre logement et de profiter d’une aide financière de l’État. Vous souhaitez exploiter les ressources gratuites et inépuisables du soleil ? Découvrez dans cet article la définition, le fonctionnement, les conditions d’installation, les avantages et les inconvénients des panneaux photovoltaïques plug and play.

Qu’est-ce qu’un panneau solaire plug and play ?

En principe, pour produire sa propre électricité, il est nécessaire de réaliser un investissement assez colossal en matière d’achat d’équipements adaptés. De plus, il est essentiel de confier les travaux de pose à un professionnel afin de s’assurer que l’opération s’effectue selon les normes en vigueur. Par contre, avec les panneaux solaires plug and play portables d’EcoFlow, il suffit de brancher l’appareil à une prise de courant pour commencer à bénéficier de ses avantages. Il s’agit certainement de l’installation photovoltaïque la plus simple à manipuler sur le marché. Ce dispositif permet d’éviter des coûts astronomiques en matière d’installation et de réaliser un maximum d’économies sur les factures d’énergie.

Comment fonctionne un panneau solaire plug and play ?

D’abord, les panneaux solaires plug and play absorbent les photons émis par l’astre du jour grâce à leurs cellules monocristallines, polycristallines ou amorphes. Ensuite, les électrons de l’appareil convertissent les quantums de lumière reçue en courant continu. Puis, les micro-onduleurs intégrés dans le dispositif se chargent de transformer ce courant continu en courant alternatif. L’électricité ainsi produite peut être exploitée pour alimenter les équipements électroménagers d’une habitation. Elle est également en mesure d’être stockée dans une batterie en vue d’une utilisation ultérieure. De plus, il est possible de la vendre à un distributeur énergétique.

Où installer son panneau solaire plug and play ?

Certes, il est relativement simple et rapide d’installer un panneau solaire plug and play. Cependant, il est conseillé de le placer dans un endroit bien éclairé afin de maximiser la production d’électricité. Il faut également éviter toutes les zones d’ombre de votre propriété. Celles-ci sont susceptibles de nuire au rendement de votre équipement. De plus, vous devez toujours vous assurer que le dispositif est solidement fixé, surtout si vous comptez le poser en hauteur. En effet, l’installation doit bien résister à la force du vent.

À quels avantages et inconvénients s’attendre ?

Le principal inconvénient des panneaux solaires plug and play réside dans leur impossibilité à être revendue à un distributeur d’énergie. En fait, ces équipements sont exclusivement réservés à l’autoconsommation et ne génèrent généralement aucun surplus. De plus, comme leur pose ne requiert pas l’intervention d’un artisan certifié RGE, le droit d’éligibilité à une aide financière de l’État devient inapplicable. Cependant, les panneaux solaires plug and play peuvent être considérés comme un matériel à la fois fiable, performant et rentable. Ils sont moins chers que les autres types d’installations photovoltaïques et leur pose n’inclut pas des coûts supplémentaires. De plus, ils sont transportables et évolutifs. Ils peuvent se brancher partout : dans le jardin, sur la terrasse, sur une façade, etc.