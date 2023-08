Van life: l’énergie solaire renouvelable pour plus de liberté en voyage

Que vous souhaitiez partir à l’aventure ou simplement disposer de plus d’énergie, un système solaire pour vos « road trips » peut vous changer la vie !

Grâce à la puissance du soleil et à un kit générateur solaire, vous pouvez produire de l’électricité pour alimenter vos appareils et vivre hors réseau. Et, comme vous n’aurez plus besoin de vous brancher sur le courant classique pour charger votre ordinateur portable ou faire fonctionner votre réfrigérateur, vous serez autonome et libre de voyager et camper n’importe où et aussi longtemps que vous le souhaiterez.

Cependant, choisir le meilleur panneau solaire pour votre van et vos road-trips peut s’avérer difficile. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les panneaux solaires pour camping-cars, y compris nos meilleurs choix.

Pourquoi opter pour un panneau solaire pour van ?

L’installation de panneaux solaires vous permet d’exploiter l’énergie renouvelable du soleil et de la transformer en électricité pour alimenter votre vie quotidienne.

Les cellules photovoltaïques des panneaux solaires de votre absorbent l’énergie. Cette énergie est ensuite stockée dans votre banque de batteries que vous pouvez utiliser pour faire fonctionner vos appareils.

La quantité d’énergie produite dépend de nombreux facteurs, mais même avec un seul panneau, vous pouvez commencer à utiliser de l’électricité durable. C’est un investissement qui en vaut la peine !

Comment choisir votre panneau solaire de voyage ?

Lorsqu’il s’agit d’exploiter l’énergie solaire verte lors de vos aventures en plein air, les meilleurs panneaux solaires portables offrent une solution fiable, pratique, efficace et respectueuse de l’environnement.

Voici les éléments importants pour bien choisir votre panneau solaire de voyage :

1. Puissance

Les panneaux solaires d’une puissance supérieure sont meilleurs. Il convient toutefois de déterminer la quantité d’énergie dont vous avez besoin. En effet, il n’est pas nécessaire d’acheter un panneau solaire pliable de 420 W si vous n’avez besoin que de 200 W.

Si vous avez besoin de ce système d’énergie solaire pour votre van, des puissances de 200 et 350 watts conviendront parfaitement.

2. Type de panneau solaire

Le choix est simple, optez pour des panneaux solaires monocristallins plutôt que pour d’autres types. Les panneaux solaires monocristallins ont un taux de conversion plus élevé que les panneaux polycristallins. Ils rechargent donc plus rapidement les batteries au plomb ou vos appareils mobiles.

3. Portabilité

C’est la principale raison pour laquelle il s’agit de panneaux solaires portables et pliables. Ils doivent donc avoir un poids idéal pour que vous puissiez facilement les transporter.

Un poids trop faible peut signifier que le panneau solaire est doté d’une technologie à couche mince moins efficace.

4. Connectivité

Tout d’abord, vérifiez si le panneau solaire est compatible avec votre générateur solaire. Si c’est le cas, cela signifie que vous le connecterez directement au générateur solaire, en utilisant l’un des adaptateurs fournis. Il est important que le raccordement de l’ensemble du système soit aussi simple que possible. L’énergie solaire portable est censée vous faciliter la vie et non la rendre plus difficile.

5. Conception et qualité de fabrication

Un autre élément à considérer dans la qualité de construction et les matériaux utilisés. Il est aussi préférable d’opter pour un panneau doté d’une béquille dont vous pouvez régler l’angle. Ainsi, vous pouvez placer les panneaux solaires dans un angle qui leur permet de capter le plus de soleil possible.

De plus, vous vous assurez d’avoir un panneau solaire résistant aux éclaboussures et chocs.

Bon à savoir : un panneau solaire monocristallin de qualité pourra offrir un taux de conversion allant de 20 à 24 % (par exemple, les panneaux solaires Bluetti offrent un taux de 23,4 %, ce qui est extrêmement intéressant).

6. Prix et garantie

Les caractéristiques déterminent le prix. Il est donc préférable de payer plus cher pour un panneau solaire doté des dernières technologies.

Outre le prix d’achat, vérifiez la garantie. Une garantie de 12 mois serait une bonne chose.

Maximiser l’utilisation de votre station d’énergie solaire portable en voyage

Comment l’énergie solaire portable peut rendre vos road trip encore plus agréables ? Voici quelques utilisations utiles :

Gardez votre glacière froide

Une centrale solaire portable vous aidera à garder toutes vos glacières au frais, même en l’absence d’électricité à proximité.

Regardez des films en plein air

Vous pouvez même regarder votre film préféré sur votre campement grâce à la centrale solaire portable. En effet, elle fournira suffisamment d’énergie pour alimenter votre ordinateur et un projecteur portable sans avoir à s’inquiéter de l’épuisement de la batterie.

Prenez une douche chaude

Une station d’énergie et un panneau solaire portable rendent cela possible en fournissant suffisamment d’électricité pour faire fonctionner une pompe à eau électrique quand vous le souhaitez.

Soyez prêt en cas d’urgence

Avec votre station d’énergie solaire, vous aurez accès à une source de courant en cas d’urgence, et cela, toujours à portée de main.

Comment utiliser votre système solaire au mieux lors de vos road trips ?

Gardez vos panneaux solaires propres pour maximiser leur efficacité. Pour éviter cela, nettoyez vos panneaux avec de l’eau et une brosse douce. Profitez de la lumière directe du soleil et ajustez l’orientation pas vos panneaux solaires pour maximiser la capacité de votre chargeur solaire. Prenez soin de votre batterie. Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, suivez les conseils suivants :

Assurez-vous que le chargeur solaire que vous achetez est équipé d’une batterie LiFePo4.

Empêchez votre batterie de se décharger complètement

Prêt à partir à l’aventure avec l’énergie solaire portable ?

Lorsqu’il s’agit de choisir les meilleurs panneaux solaires, recherchez des solutions d’alimentation fiables et efficaces qui répondent aux besoins des amateurs d’activités de plein air. Des caractéristiques telles qu’un rendement de conversion élevé et la durabilité les rendent parfaits pour un large éventail d’activités de plein air. En faisant le bon choix, vous vous assurez une source d’énergie durable qui vous accompagnera dans toutes vos aventures.

Rendez-vous sur Bluetti!