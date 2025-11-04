Rocco en PLS ! L’Italie impose la vérification d’âge sur les sites porno

Les soirées coquines vont devenir plus compliquées en Italie. Dès la mi-novembre, Pornhub, XHamster et OnlyFans exigeront une preuve d’âge.

L’AGCOM, le régulateur italien des communications, a annoncé la nouvelle vendredi. Une cinquantaine de plateformes sont concernées, parmi lesquelles les plus connues du secteur. Cette règle, qui entrera en vigueur le 12 novembre, vise à protéger les mineurs. Officiellement du moins, car les adultes, eux, vont devoir apprendre la patience.

L’Italie dit bonjour à la vérification d’âge

En gros, chaque utilisateur devra passer par un “tiers certifié” pour prouver son âge. Il pourra s’agir d’une entreprise, d’une banque ou d’un opérateur mobile. Ces intermédiaires disposent déjà des informations nécessaires.

Une fois la vérification faite, ils délivreront un code d’accès permettant de rejoindre les sites concernés. Le système repose sur un principe appelé “double anonymat”. Les sites pornos sauront que vous êtes assez âgé sans connaître votre identité. Le vérificateur, de son côté, saura qui vous êtes sans savoir sur quel site vous voulez aller.

La procédure devra être répétée à chaque tentative de connexion. Autrement dit, il faudra recommencer à chaque visite. Une contrainte qui pourrait vite lasser les utilisateurs. L’AGCOM, elle, ne plaisante pas : tout site qui ne se conforme pas à la loi risque une amende pouvant atteindre 250 000 euros.

L’Italie rejoint ainsi la France, qui a déjà mis en place un dispositif similaire cet été. Le Royaume-Uni a également adopté un système encore plus strict, exigeant un selfie ou une pièce d’identité officielle.

Pornhub a,d’ailleurs, vu sa fréquentation britannique chuter de 77 %. De quoi donner des sueurs froides aux acteurs italiens du X, qui redoutent une fuite vers les sites étrangers ou les VPN.

Evidemment, l’idée d’un accès sous contrôle ne fait pas l’unanimité. Les autorités assurent que la confidentialité sera préservée, mais les internautes restent méfiants.

