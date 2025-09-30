Veritas : Apple a créé son propre ChatGPT… mais vous n’y avez pas accès

Veritas, signé Apple, promet des conversations aussi naturelles que ChatGPT ou Perplexity. Curieux de tester ? Dommage, ce n’est pas encore ouvert au grand public.
Jusqu’ici, Siri était le seul interlocuteur sur iPhone. Mais selon la newsletter de Bloomberg du 28 septembre 2025, Apple semble vouloir ouvrir de nouvelles possibilités. La firme a en effet développé son propre chatbot baptisé Veritas. Le hic ? Cette nouveauté n’est, pour l’instant, pas réservée aux utilisateurs.
Veritas : le ChatGPT façon Apple
Veritas est un chatbot signé Apple qui permet des conversations écrites très naturelles. Un peu comme ce que proposent ChatGPT ou Perplexity. Mais ses fonctions ne se limitent pas à discuter.
L’IA peut en effet revenir sur une conversation précédente pour mieux comprendre vos demandes. Elle est aussi en mesure d’effectuer des actions directement dans d’autres applications. Veritas est même capable de modifier des photos selon vos instructions.
Le chatbot peut également rechercher des données précises dans vos fichiers. En somme, Veritas transforme l’iPhone en assistant plus intelligent et interactif.
Cette décision d’Apple surprend pas mal de monde. D’un côté, la société prépare une version modernisée de Siri, attendue au printemps 2025. Celle-ci devrait elle aussi utiliser l’IA générative pour fournir des réponses plus naturelles et intelligentes. De l’autre, elle teste déjà Veritas.
Pour qui alors ?
Avec Veritas, Apple semble vouloir rattraper son retard dans le domaine de l’IA. Pourtant, cette avancée n’est pas pour tout le monde. Sauf si vous travaillez chez la firme de Cupertino.
Parce qu’Apple l’a développée uniquement pour ses employés, afin de tester un modèle hybride entre son propre petit LLM et Gemini. L’idée ? Collecter des retours et affiner l’IA avant le lancement de la nouvelle version de Siri. Bref, c’est une expérimentation en interne pour préparer le futur assistant.
En clair, vous n’aurez pas Apple Veritas sur votre iPhone. Vous devrez donc continuer à passer par Siri, que ce soit par la voix ou par écrit. Pour l’instant, Apple ne prévoit pas d’application séparée de type chatbot. Mais qui sait, peut-être qu’un jour, la marque à la pomme décidera de se lancer pleinement dans la bataille de l’IA générative.
