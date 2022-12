Go : tout savoir sur ce langage de programmation

Il existe un grand nombre de langages de programmation, dont chacun a des particularités biens distinctes. Dans ce dossier, nous vous présentons Go, le langage de programmation open source.

Connu par sa simplicité et son efficacité, plusieurs entreprises utilisent actuellement le langage de programmation Go. Il s’agit effectivement d’un langage de programmation open source, mais qu’est-ce que c’est vraiment et comment ça marche ?

Go : qu’est-ce que c’est ?

Go est également connu sous l’appellation Golang. Dès lors, c’est un langage de programmation open source utilisé à des fins générales. Son but, par son déploiement par les ingénieurs de Google, est de créer un logiciel fiable et efficace. D’inspiration modélisée de « C », Go est typé statiquement et explicite.

Par ailleurs, Golang part du principe de productivité et de simplicité relative de Python, avec la capacité de C. En général, Go résout les problèmes tels que la lenteur du temps de construction, les dépendances incontrôlées, la duplication des efforts, la difficulté d’écrire des outils automatiques et le développement inter-langage.

Go permet des gains d’efficacités supplémentaires et une collection de packages pour une gestion efficace des dépendances. C’est notamment parce qu’il utilise des « gouroutines » et une collection de packages. Go est alors utilisé par de nombreuses organisations à citer par exemple Google, Cloudflare, Dropbox et Uber. Twitch, SoundCloud, Netflix et MongoDB s’ajoutent à la liste.

Histoire

Chez Google, les problèmes d’ingénierie logicielle sont devenus de plus en plus complexes. Aussi, les processeurs multicoeurs gagnaient davantage en popularité. C’est notamment ce qui a motivé la création du langage de programmation Go, avec des niveaux de productivité plus élevés.

Go a alors commencé à être conçu chez Google en 2007. Robert Griesemer, Rob Pike et Ken Thompson, qui auraient tous une aversion commune pour le C++, étaient les concepteurs. Ils visaient à créer un langage de programmation plus facile à utiliser mais qui conserve les caractéristiques utiles trouvées dans d’autres langages tels que C++, Python ou JavaScript.

Dès lors, ce n’est qu’en 2009 que le langage de programmation a été annoncé publiquement. Il est devenu open source en 2012 lorsque sa première version 1.0 est sortie.

De nouvelles mises à jour et fonctionnalités ont ensuite été ajoutées au fil des ans. Conséquemment, la popularité de Go n’a cessé de croître et de fluctuer.

Fonctionnalités de Go

Le langage de programmation Go dispose d’un certain nombre de fonctionnalités. Cela inclue, la bibliothèque standard, la gestion des packages, le typage statique, la prise en charge des tests. Il y a également l’indépendance de la plate-forme. C’est sa bibliothèque standard qui utilise les packages distribués.

Par ailleurs, le typage statique de Go assure les conversions et la compatibilité tout en évitant les problèmes liés aux langages typés dynamiquement. Le langage de programmation prend également en charge les tests unitaires à exécuter en parallèle avec le code écrit. De plus, grâce à sa conception modulaire, le code peut être compilé sur presque toutes les plateformes.

En bref, le langage de programmation Golang use des processus légers permettant un traitement simultané et un comportement comme les threads. Il privilégie les interfaces de composition à l’héritage. Néanmoins, il y a quelques fonctionnalités du langage qui méritent amplement d’être soulignés. Il s’agit de « Gofmt » qui formate et indente automatiquement le code pour la lisibilité, « Go run » qui compile et exécute le code simultanément, « Go get » qui s’intègre de manière transparente à GitHub et « Godoc » qui génère du code HTML documentation selon la structure du code et les commentaires des développeurs.

Avantages et inconvénients

Comparé à d’autres langages de programmation, Go présente un certain nombre d’avantages dont la portabilité, le ramassage automatique des ordures et la rapidité de compilation et d’exécution. On le connait également pour sa sécurité mémoire, son traitement indépendant des erreurs ainsi que ses bibliothèques intégrées largement étendues. D’autre part, avec Golang, on n’a nul besoin de virtual machine. Le langage de programmation dispose également de Goroutines légères qui prennent en charge la simultanéité.

Néanmoins, Go présente également des inconvénients potentiels. Par exemple, le langage de programmation ne prend pas en charge les génériques ou la possibilité d’écrire du code abstrait et implicite. Il applique également de règles strictes alors qu’il manque de sécurité d’exécution. Mais pas que, Go n’est pas conventionnellement orienté objet et est incompatible avec la surcharge de fonctions.

Applications du langage de programmation Go

Diverses équipes de développement de logiciels utilisent Go et ce, dans divers logiciels. Dès lors, les applications qui utilisent Go incluent des services de conteneurs comme Docker et Kubernetes, des services cloud tels que Terraform et OpenShift, des outils d’orchestration de services tels que Juju et d’autres applications telles que les réseaux Bitcoin.

Plusieurs entreprises emploient à cet effet le langage de programmation Go ou Golang. Couchbase par exemple, s’en sert pour les services de requête et d’indexation. MongoDB par ailleurs, l’utilise pour les outils liés aux instances MongoDB. Et pour le cas de Netflix, l’entreprise l’emploie avec certaines de ses architectures de serveur.

Qu’est-ce qui le rend spécial ?

Certes, les fonctionnalités de Go sont parfaitement comparables aux autres langages de programmation. Néanmoins, il offre une alternative globale unique et a été principalement conçu pour faciliter une compilation rapide.

Par rapport à C++ par exemple, Go réduit le nombre d’erreurs d’exécution et de dépendances. Et ce, tout en augmentant la sécurité et la gestion de la mémoire.

Question sûreté par ailleurs, Ruby est supérieur à Go. Cependant, ce dernier présente l’inconvénient de nécessité d’un interpréteur et prend plus de temps à compiler.

Ce qui distingue Go de Java, le langage de programmation populaire, est notamment qu’il ne revendique pas de virtual machine. Golang tente de combattre la complexité et la verbosité du code Java lui-même.

Go est rapidement devenu un langage réputé pour l’écriture de microservices. C’est notamment en raison de son temps de démarrage rapide, sa faible surcharge d’exécution et sa capacité à fonctionner sans machine virtuelle. D’ailleurs, Go se classe presque toujours en bas ou au milieu des dix premières listes pour les langages de programmation les plus demandés et les plus appréciés. En général, il se situe juste derrière d’autres langages connus tels que JavaScript et Python.

Zoom sur les caractéristiques de Go

Les caractéristiques de Go sont nombreuses et sont ce qui fait de lui un langage de programmation populaire et prisé.

Open source

La nature même du produit Open source de Go garantit qu’il s’agit d’un langage construit par la communauté pour la communauté.

Typé statiquement

Le typage statique permet une détection précoce des bogues triviaux.

Compilation rapide

Go est la combinaison parfaite des types safety langages compilés et de l’aspect rapide à exécuter des langages interprétés.

Génère un binaire natif

Go est un langage compilé qui peut générer l’exécutable binaire avec toutes les dépendances qui y sont intégrées.

Multiplateforme

C’est l’une des fonctionnalités les plus étonnantes de Golang, ce qui en fait également le langage de choix pour les personnes DevOps. Effectivement, Go peut générer un exécutable binaire pour différentes plates-formes cibles.

Concurrence

C’est la fonctionnalité qui place Go en position de leader dans le domaine de l’ingénierie backend. Il s’occupe très facilement de la programmation simultanée. La concurrence est le citoyen de première classe de Go.

Garbage Collected

Cela enlève définitivement beaucoup de fardeau lié à la gestion de la mémoire de l’épaule du développeur!

Pourquoi apprendre Go ?

Certes, l’apprentissage du langage de programmation Go est tant nécessaire qu’avantageux.

Courbe d’apprentissage facile

Go est l’un des langages de programmation les plus simples. Il est facile à comprendre, surtout si vous connaissez déjà un autre langage de programmation. D’ailleurs, sa simplicité est l’une des principales raisons pour lesquelles il a bondi de 5 places du 10e au 5e langage de programmation le plus apprécié selon l’enquête 2020 StackOverflow Developer Survey.

Communauté active et bonne documentation

Go dispose d’une documentation qui est non seulement solide mais très facile à lire également. Elle se trouve sur le site officiel.

En plus, s’il arrive de se perdre, le langage met à disposition une communauté de soutien qui est hyper active. Le hashtag #golang est couramment utilisé sur Twitter. Cela dit, si par hasard vous êtes bloqué, vous pouvez tweeter votre question en y joignant le hashtag.

Vous pouvez faire beaucoup avec Go

Si vous avez bien lu, Go est un langage de programmation extrêmement polyvalent. Il peut vous aider dans le développement Web, la science des données, le cloud computing et bien d’autres.

Ceci dit, apprendre Go est véritablement indispensable si vous désirez faire carrière dans la programmation basée sur le cloud. En fait, des plateformes comme Cloud Amazon Web Services, Kubernetes et Google Cloud Platform (GCP) prennent toutes en charge Go.

Des salaires attractifs

Selon une enquête auprès des développeurs StackOverflow 2020, les développeurs Go sont les troisièmes mieux payés après Perl et Scala avec un salaire médian de 74 000 €. D’ailleurs, vu que Go continue de gagner en popularité un peu plus chaque année, c’est sûr que ce montant continuera à grimper.