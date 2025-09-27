Comprendre le marché de l’énergie : tarifs, contrats et économies possibles

Gaz, électricité, énergies renouvelables… Chaque année, les tarifs de l’énergie évoluent, mais rarement à la baisse et nous sommes contraints d’en subir les conséquences. Pour autant, il existe des solutions pour faire face à ces augmentations. Alors qu’en est-il réellement et comment agir ?

Énergies : de la production aux fournisseurs

L’électricité que nous utilisons en France est produite en partie sur notre territoire. Pour le reste, elle provient d’Europe. Plusieurs filières produisent de l’électricité : le nucléaire, les énergies fossiles et les énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, panneaux photovoltaïques…).

L’acheminement jusqu’aux postes électriques est géré par le réseau RTE. Ensuite, le réseau de distribution prend le relais. Pour les particuliers, il est confié à Enedis.

Depuis l’ouverture du marché à la concurrence, les fournisseurs d’électricité sont nombreux : EDF, eKwateur, Total Énergies, Eni, Ohm Énergie…

Le gaz

Pour le gaz naturel, il est produit dans le monde entier. En ce qui concerne la consommation en France, l’approvisionnement a dû s’adapter suite à la guerre en Ukraine. À l’heure actuelle, elle provient de pays comme la Norvège, les USA, l’Algérie… En France, il existe également une production de gaz vert avec le biométhane. Ce gaz 100 % renouvelable est produit à partir de déchets agricoles, alimentaires ou ménagers.

La distribution du gaz revient à en grande partie à GRDF, mais il existe aussi des entreprises locales de distribution.

Comme pour l’électricité, il existe des dizaines de fournisseurs pour le gaz : Engie, Total Énergies, Alpiq, Vattenfall, Primeo Énergie, Alterna Énergie…

Bouclier tarifaire et tarifs réglementés : où en est-on en 2025 ?

En France, le bouclier tarifaire a vu le jour en 2021, pour faire face à la flambée du prix de l’énergie suite à la guerre en Ukraine. Il a permis de contenir cette hausse exceptionnelle. Mais cela n’a pas été sans conséquence pour l’État. En 2024, la perte s’est montée à trois milliards d’euros sur les recettes. Voilà pourquoi la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a mis fin à ce bouclier tarifaire en février 2025.

Du côté des tarifs réglementés, les choses sont différentes entre l’électricité et le gaz. Concernant l’électricité, le tarif réglementé est supprimé uniquement pour les professionnels, sauf les microentreprises. Il existe donc toujours pour les particuliers. Il est fixé en fonction de la Commission de Régulation de l’Énergie, qui fait une proposition au 1er février et 1er août. À l’heure actuelle, EDF propose 3 options de Tarif Bleu, à savoir :

Base, où le prix du kWh est toujours le même

Heures creuses, avec un prix du kWh avantageux 8h par jour

Tempo, avec un prix du kWh variant selon le jour et les heures de la journée

Pour le gaz, les tarifs réglementés de vente (TRV) ont été supprimés en 2023, pour se mettre en conformité avec le droit européen.



Plusieurs facteurs sont à l’origine de la hausse de l’énergie. Nous l’avons déjà évoqué, les guerres dans le monde et le climat politique influencent le marché des énergies et cela a des conséquences au niveau des coûts de production, de stockage, d’approvisionnement et de commercialisation.

À cela, il faut ajouter la hausse du taux de TVA sur les abonnements d’électricité et de gaz qui est passé de 5,5% à 20% en août 2025. Il faut aussi prendre en compte le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) qui, lui, est fixé tous les quatre ans en fonction de l’inflation. Pour la période 2025-2028, son taux a augmenté de 7,7%. D’après les prévisions, il devrait continuer d’augmenter jusqu’en 2040.

Quant au gaz, là aussi plusieurs facteurs entrent en jeu, en plus de l’augmentation de l’abonnement. D’un côté, il y a la hausse de l’accise de 4,8% et de l’autre, il y a aussi la hausse de l’ATRD.

Pour faire face à ces multiples augmentations, il est conseillé de comparer régulièrement les offres de fournisseurs tant au niveau du gaz que de l’électricité. Vous pourrez alors vous intéresser au coût de l’abonnement et du kWh, mais aussi comparer les options (comme les heures creuses, les offres vertes). Un changement de fournisseur peut vous faire économiser plusieurs centaines d’euros à l’année.

Le plus facile et le plus rapide est certainement de passer par un comparateur gaz réputé. Vous pouvez en faire de même pour l’électricité. Ainsi, vous aurez le choix dans les fournisseurs et les contrats. De plus, la comparaison se fait en quelques clics seulement et c’est sans engagement. Vous pouvez l’utiliser uniquement pour prendre des renseignements, avant d’envisager une modification ou un changement de contrat.

Envisagez également de souscrire une offre à prix fixe, si vous ne voulez pas voir le prix de l’abonnement et du kWh augmenter. Méfiez-vous des tarifs indexés, car ils sont liés au prix du marché.

