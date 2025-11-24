Lunettes connectées : Alipay+ invente le paiement par l’iris

Grâce à l’iris, Alipay+ GlassPay propulse le paiement connecté dans une nouvelle dimension. Ant International mise sur la biométrie oculaire pour conjuguer sécurité et expérience utilisateur.

Alipay+ GlassPay intègre désormais la reconnaissance de l’iris pour renforcer la sécurité des paiements via lunettes connectées. Cette technologie signée Ant International mêle IA, réalité augmentée et biométrie avancée. Déjà testée sur AlipayHK, elle transforme le commerce immersif en expérience fluide et sécurisée. Les commerçants y trouvent un levier pour repenser l’interaction client.

Une expérience fluide, entre regard, voix et réalité augmentée

Testée avec succès sur AlipayHK, la nouvelle version de GlassPay combine reconnaissance vocale, biométrie oculaire et réalité augmentée. Cette alliance technologique permet aux utilisateurs de naviguer dans les points de vente, de tester virtuellement les produits, puis de finaliser leurs achats sans avoir à manipuler leur téléphone ou leur portefeuille.

D’un simple regard, un consommateur peut aujourd’hui régler un achat, confirmer son identité et interagir avec un univers marchand enrichi. « Le paiement reste le socle de toutes les technologies financières », affirme Peng Yang, PDG d’Ant International. « En intégrant l’IA et la réalité augmentée dans nos solutions, nous repoussons les limites du paiement pour le rendre plus fluide, universel et sécurisé. »

Une biométrie oculaire de haute précision

La reconnaissance par l’iris, plus fiable que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale classique, repose sur l’analyse de 260 points uniques de l’œil. Ant International y ajoute une couche de sécurité grâce à la détection de vivacité. C’est conçu pour déjouer les tentatives de fraude par photo, vidéo ou masques 3D. La solution s’appuie sur le cadre gPass, une technologie maison développée pour garantir la confidentialité des données biométriques et se conformer aux réglementations locales en matière de cybersécurité.

Cette architecture permet aussi aux partenaires fabricants, tels que Xiaomi ou Meizu, de bâtir un écosystème interconnecté autour de lunettes intelligentes sécurisées. Pour Guo Peng, responsable XR chez Xingji Meizu, l’intégration de la biométrie dans les lunettes connectées marque une étape clé ! « La sécurité n’est pas une option : c’est un fondement. »

Une aubaine pour les commerçants

Au-delà de l’aspect technologique, ce lancement ouvre de nouvelles perspectives pour les commerçants. Grâce à la réalité augmentée embarquée, il devient possible d’imaginer des vitrines interactives, des cabines d’essayage virtuelles ou des parcours d’achat instantanés. Cela transforme l’acte d’achat en expérience immersive.

Déployée d’abord en Asie-Pacifique, cette technologie pourrait rapidement séduire les marchés internationaux. Alipay+ connecte déjà plus de 1,8 milliard d’utilisateurs à 100 millions de commerçants dans plus de 100 pays. Avec l’arrivée de l’iris dans l’équation, le paiement connecté franchit un nouveau seuil d’innovation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

