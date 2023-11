Black Friday PS5 : Les meilleurs bons plans pour la PlayStation 5 pas chère

Cette année, il ne faudra pas manquer le Black Friday pour avoir une PS5 pas chère. L’actuelle console phare de Sony passe en dessous des 500 euros.

L’époque, où il était difficile de trouver une PlayStation 5 et que celle-ci coûtait très chère, semble désormais lointaine. Vous pouvez désormais trouver la console plus facilement. Mais jusqu’à quand ? Pour la semaine du Black Friday, la PS5 s’achète à des prix imbattables depuis son lancement. Alors, ne ratez pas les bons plans !

Pour le Black Friday, la PS5 + FC 24 à moins de 500 euros !

C’est certainement l’occasion à ne pas manquer pour les passionnés des jeux FIFA. Ce pack disponible sur Amazon inclut d’abord la PS5 standard. Rappelons que cette version de la console se vend encore à 549,99 euros avec son lecteur Blu-ray hors promotion. Il y a ensuite le récent titre phare d’EA Sports.

Les prochaines simulations de football de l’éditeur américain ne porteront plus la mention FIFA. Disponible depuis septembre, FC 24 est ainsi le premier de la nouvelle série EA Sports FC. À noter que le jeu s’achète à 79,99 euros.

Si vous achetez la console et le jeu séparément hors Black Friday, cela vous reviendrait à 629,98 euros. Acheter ce pack à seulement 499,99 euros est donc un sacré bon plan. Précisons également que c’est une copie numérique de FC 24 qui est proposée.

Ou la PS5 + Marvel’s Spider-Man 2 à moins de 500 euros ?

Marvel’s Spider-Man 2 est la plus grosse sortie de Sony cette année. Les joueurs ont nourri beaucoup d’attentes pour cette suite. Ils n’ont pas été déçus à sa sortie en octobre dernier. Plus de 2,5 millions de copies vendues durant les 24 heures après son lancement, le titre est parti pour être un gros succès commercial.

Le nouveau jeu développé par Insomniac Games est également une réussite critique. Vous pouvez l’avoir avec une PS5 Standard Edition à 499,99 euros grâce à Micromania. Ne ratez pas cette occasion incontournable du Black Friday.

Micromania se montre décidément très généreuse pour cette semaine du Black Friday. En effet, l’enseigne française propose aussi le pack PS5 Standard Edition avec FC 24 à 499,99 euros. Il y a ensuite cette console offerte à seulement 429,99 euros, soit 22 % en dessous du prix normal.

Faire l’impasse sur le Black Friday pour attendre la PS5 Slim ?

Rappelons que le nouveau modèle de la PlayStation 5 arrivera le mois prochain. Il s’agit de la version Slim avec son lecteur Blu-ray amovible. Ce dernier sera vendu séparément à 119,99 euros.

Vous pouvez faire l’impasse sur ces offres alléchantes du Black Friday pour attendre la PS5 Slim en décembre. À noter que cette nouvelle version est déjà disponible aux États-Unis. Sur les versions actuelles de la console, le nouveau modèle propose plus d’espace pour le stockage. Il a aussi l’avantage d’être plus petit et moins encombrant.

Ceux, qui ont déjà une console, peuvent aussi se contenter de leur modèle actuel. Pour l’instant ! Une future PS5 Pro serait au programme de Sony à en croire les rumeurs.