Internxt Black Friday : -90 % sur la confidentialité numérique (jusqu’au 3 décembre)

La promo Internxt Black Friday est lancé et c’est l’événement à ne manquer sous aucun prétexte. Jusqu’au 3 décembre, bénéficiez de 90 % de réduction sur tous les plans annuels et à vie. Un mois pour renforcer votre sécurité numérique et rejoindre la plateforme qui défend réellement votre vie privée.

Les promotions affluent, mais Internxt sort du lot. Du 3 novembre au 3 décembre, le stockage de données la plus engagée pour la vie privée en ligne réduit tous ses tarifs de 90 %. Une offre exceptionnelle pour une liberté numérique totale, sans compromis ni conditions cachées.

Les nouveaux tarifs :

Essentiel : 130 € au lieu de 1 300 €

Premium : 230 € au lieu de 2 300 €

Ultimate : 330 € au lieu de 3 300 €



Et pour ceux qui veulent sécuriser leurs données à vie :

Essentiel : 150 $ au lieu de 1 500 $

Premium : 250 $ au lieu de 2 500 $

Ultimate : 350 $ au lieu de 3 500 $



Aucune reconduction automatique, aucun piège : vous payez une fois et gardez votre espace à vie. Cette offre n’est disponible qu’un mois et le 3 décembre à minuit, tout s’arrête.

Internxt, la suite numérique éthique et blindée de confidentialité

Internxt n’est pas un simple service de stockage. C’est une véritable alternative à la surveillance numérique, construite autour d’un principe fondamental : vos données vous appartiennent.

Ici, chaque fonctionnalité a été pensée pour une seule chose : vous redonner le contrôle total de votre univers numérique.

Stockage cloud chiffré de bout en bout et post-quantique.

chiffré de bout en bout et post-quantique. Zéro connaissance : même Internxt ne peut pas accéder à vos fichiers.

Authentification à deux facteurs et partage sécurisé par mot de passe.

VPN et antivirus intégrés pour une sécurité complète.

Interface fluide, intuitive, et synchronisation sur tous vos appareils.

Code open source, audité et totalement transparent.



Internxt combine performance et éthique : un cloud plus propre, plus sûr, et respectueux de la confidentialité de chacun. Tous les plans sont accompagnés d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Essentiel, Premium ou Ultimate : trouvez votre équilibre

Internxt propose trois formules, pensées pour s’adapter à chaque usage.

Essentiel est idéal pour les particuliers souhaitant stocker leurs fichiers en toute sérénité. 1 To de stockage chiffré, sauvegarde automatique, chiffrement post-quantique et VPN intégré.

est idéal pour les particuliers souhaitant stocker leurs fichiers en toute sérénité. 1 To de stockage chiffré, sauvegarde automatique, chiffrement post-quantique et VPN intégré. Premium , elle, s’adresse parfaitement aux indépendants et aux professionnels connectés. Au menu : 3 To de stockage, outils de collaboration, antivirus, nettoyeur et moniteur intégrés pour un environnement numérique toujours sain.

, elle, s’adresse parfaitement aux indépendants et aux professionnels connectés. Au menu : 3 To de stockage, outils de collaboration, antivirus, nettoyeur et moniteur intégrés pour un environnement numérique toujours sain. Ultimate reste la solution la plus complète pour ceux qui veulent tout contrôler. Cette offre propose 5 To de stockage, une compatibilité NAS et WebDAV. Ajoutez à cela, la gestion des versions de fichiers, les outils Meet et Mail ainsi que le support client premium et un environnement entièrement audité.

Chaque plan offre la même philosophie : un internet sans espionnage, sans compromis, et où la vie privée redevient un droit. Et pour que votre choix soit totalement serein, chaque formule bénéficie d’une garantie de remboursement de 30 jours : vous testez, vous jugez, sans aucune pression.

Ne manquez pas l’Internxt Black Friday : un mois pour reprendre le contrôle (jusqu’au 3 décembre)

Le compte à rebours est lancé. Vous avez jusqu’au 3 décembre pour profiter de 90 % de réduction sur tous les plans Internxt. Passé cette date, les prix retrouveront leur niveau habituel. Cette offre Black Friday, c’est bien plus qu’une réduction : c’est une opportunité de reprendre le contrôle de vos données, de sécuriser votre monde numérique et de choisir une technologie qui respecte votre vie privée.

