Test de kDrive : ce service discret cache quelques surprises

Vous cherchez un espace cloud simple, éthique, mais puissant ? Voulez-vous synchroniser vos fichiers sans confier vos données à Google ou Microsoft ? Vous hésitez entre souveraineté, sécurité et praticité au quotidien ? Dans un marché saturé de promesses et de compromis, kDrive prétend tout concilier. Nous avons passé ses outils, ses prix et ses limites à la loupe. Et ce que nous avons découvert pourrait bien vous surprendre.

kDrive Cloud sécurisé, fluide et éthique, pensé pour collaborer en toute confiance Visiter le site Verdict kDrive est un espace pensé pour ceux qui en ont marre de confier leurs fichiers à des géants flous et intrusifs. On y trouve une vraie logique : une interface claire, des outils solides, un service qui respecte à la fois vos données et la planète. Comme le résume Céline, architecte indépendante : « L’interface est super simple, et je dors tranquille en sachant que mes données restent en Suisse. »Certes, ce n’est pas parfait car il manque encore un chiffrement zéro connaissance, mais l’équilibre est là. Si vous cherchez un cloud qui a du sens, c’est ici que ça se passe. Nous lui attribuons une note de 8,5/10. On aime Stockage souverain suisse

Interface ultra fluide On aime moins Chiffrement incomplet côté client

Mobile parfois instable

Un service de stockage cloud permet de conserver, de partager et de synchroniser ses fichiers sur plusieurs appareils, tout en les protégeant. Il remplace peu à peu la clé USB, le disque dur externe ou même les serveurs internes pour les entreprises.

Les grands noms comme Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud offrent des services puissants, mais au prix d’un modèle basé sur l’exploitation des données. C’est précisément là que kDrive veut faire la différence. Ce service promet une alternative souveraine, éthique et compétitive. Il revendique une interface fluide, un hébergement 100 % local, et des fonctionnalités dignes des poids lourds du marché. Mais tient-il vraiment ses engagements ? Pour le savoir, nous avons testé en profondeur kDrive, en comparant ses performances, sa prise en main, et ses outils collaboratifs face aux meilleures plateformes du moment.

Caractéristiques techniques

Stockage gratuit : 15 Go (avec création de compte Infomaniak)

: 15 Go (avec création de compte Infomaniak) Capacité max : jusqu’à 106 To (extensible par paliers)

: jusqu’à 106 To (extensible par paliers) Synchronisation : Web, appli desktop, mobile, WebDAV

: Web, appli desktop, mobile, WebDAV Collaboration : Édition en ligne via OnlyOffice

: Édition en ligne via OnlyOffice Partage de fichiers : Liens publics, protégés ou upload via boîte de dépôt

: Liens publics, protégés ou upload via boîte de dépôt Sauvegarde : Historique des versions, restauration simplifiée

: Historique des versions, restauration simplifiée Sécurité des données : Hébergement 100 % suisse, chiffrement au repos

: Hébergement 100 % suisse, chiffrement au repos Confidentialité : Conforme RGPD et nFADP, hors Cloud Act

: Conforme RGPD et nFADP, hors Cloud Act Compatibilité : Windows, macOS, Linux, Android, iOS

: Windows, macOS, Linux, Android, iOS Support : Disponible 7j/7, en français

Pour évaluer kDrive avec rigueur, nous avons procédé à une série de tests répartis sur plusieurs jours, en conditions réelles d’usage. Nous avons tout d’abord exploré la plateforme sans créer de compte, afin d’analyser le tunnel d’accueil, la transparence de la promesse, et l’ergonomie de la page d’inscription. Nous avons ensuite simulé plusieurs profils d’utilisateur (particulier, pro, équipe), en suivant les étapes de configuration initiale et en observant les paramètres proposés à la première ouverture.

L’interface web a été passée en revue sur navigateur, avec une attention particulière portée à la clarté des menus, à la gestion des fichiers, à la logique de navigation et aux options de recherche. Côté bureau, nous avons étudié l’application de synchronisation sur desktop, ses options avancées, le comportement du mode Lite Sync, et les interactions avec le système de fichiers local.

Nous avons également testé les applications mobiles sur iOS et Android, en vérifiant les fonctions de sauvegarde, d’accès hors ligne et de scan intégré. Enfin, nous avons analysé la documentation officielle, les conditions de sécurité, le détail des tarifs, ainsi que les engagements environnementaux et les éléments techniques publiés par Infomaniak.

Présentation de kDrive

kDrive est une plateforme de stockage en ligne développée par Infomaniak. Ce dernier est un hébergeur indépendant basé à Genève, reconnu pour ses engagements éthiques et environnementaux.

kDrive a été lancé en novembre 2019. Son objectif est de proposer une alternative européenne et souveraine aux géants américains du cloud. En quelques années, la plateforme a conquis une large base d’utilisateurs en Europe. La plupart des clients sont séduits par sa formule claire : un cloud rapide, fiable, éthiquen, et loin des logiques opaques de surveillance commerciale. D’ailleurs, ce service de stockage en ligne s’adresse en particulier aux utilisateurs soucieux de garder le contrôle sur leurs données, sans sacrifier la praticité.

Interface et prise en main de kDrive

Un parcours d’inscription simple et adapté

Dès la première page, kDrive vous invite à préciser votre profil : particulier, entreprise, association ou organisme public. Cette étape simple, mais bienvenue, permet d’adapter l’expérience selon l’usage envisagé. Une fois ce choix effectué, l’inscription se poursuit en douceur, avec uniquement les informations essentielles telles que le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Rien d’intrusif, mais suffisamment sécurisé pour récupérer un compte en cas de perte d’identifiants.

Nous avons ensuite exploré l’espace de travail web, qui reste le point d’entrée principal. L’environnement visuel est épuré, bien structuré, avec des couleurs douces et une navigation claire. La barre de recherche est toujours accessible, les fichiers récents bien mis en avant, et la structure en colonnes facilite la gestion des dossiers. On y retrouve une logique très proche de ce que proposent Google Drive ou OneDrive, mais avec une sensation de légèreté bienvenue.

Une interface homogène sur desktop et mobile

Côté bureau, l’application pour Windows, macOS et Linux permet de synchroniser automatiquement les fichiers avec un ou plusieurs dossiers de votre machine. On apprécie la fonction « Lite Sync », qui n’importe les fichiers localement qu’au moment où vous en avez besoin. C’est un vrai gain d’espace pour ceux qui jonglent entre documents professionnels et fichiers multimédias lourds. L’installation est rapide, et en cas de blocage lié à l’antivirus ou au pare-feu, une documentation claire permet de résoudre le souci.

Les applications mobiles, elles aussi, tiennent leurs promesses. L’interface est claire, les options bien rangées. De plus, il est possible de consulter les documents hors ligne, de sauvegarder automatiquement les photos et aussi de scanner les fichiers intégrés. Mention spéciale pour la version iPad, bien optimisée. Il y a toutefois un petit hic, l’import massif de fichiers peut, parfois, entraîner un gel de l’application sur certains appareils Android. Rien de bloquant, mais un détail qui mériterait d’être corrigé.

Pour optimiser votre usage, il faut exploiter intelligemment ses fonctions, structurer vos contenus et tirer parti de ses outils collaboratifs. Nous avons compilé les meilleures pratiques issues de nos tests et de la documentation officielle par ici :

Bien organiser les données

Pour organiser vos fichiers, kDrive propose trois zones bien distinctes : les dossiers personnels, les dossiers partagés et les espaces communs d’équipe. Nous vous conseillons de respecter cette structure sans les renommer, au risque de perturber la synchronisation. Sachez que vous pouvez à tout moment estreindre ou élargir les autorisations pour chaque collaborateur.

Utiliser la boîte de dépôt pour communique

La boîte de dépôt permet à n’importe qui de vous envoyer des fichiers, même sans compte. Vous pouvez aussi partager un dossier complet via un lien sécurisé, avec ou sans mot de passe, et suivre les activités en cours dans le tableau de bord.

Confidentialité et sécurité des données avec kDrive

kDrive est développé et hébergé intégralement en Suisse, sur des infrastructures réparties entre deux centres de données, avec sauvegarde triplement redondée (trois supports physiques). Grâce à ce choix stratégique, vos données sortent du champ d’application du Cloud Act américain et de la NSA. C’est un atout majeur pour la souveraineté numérique. Infomaniak affirme aussi se conformer aux normes RGPD (UE) et nLPD (Nouvelle Loi fédérale suisse). Cela engage juridiquement l’entreprise à garantir la confidentialité et la transparence vis-à-vis des utilisateurs

A part cela, les échanges entre vos appareils et les serveurs kDrive sont protégés par un chiffrement TLS/SSL afin d’assurer le confort d’un transfert end-to-end. Une fois stockées, vos données sont chiffrées avec AES‑128 au repos. Cependant, bien que sécurisées côté serveur, elles ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout (E2EE) côté client. Cela veut dire qu’Infomaniak détient les clés et peut techniquement accéder à vos fichiers.

Tarifs et formules : combien coûte kDrive ?

Une formule gratuite solide pour les usages personnels

kDrive propose gratuitement un accès permanent de 35 Go de stockage. Il est réparti entre 15 Go sur kDrive et 20 Go pour les mails via mykSuite. Cette formule, sans limite de durée, inclut aussi l’édition de documents en ligne avec OnlyOffice. Elle convient parfaitement aux utilisateurs individuels souhaitant centraliser leurs fichiers, photos et documents courants dans un environnement fiable et éthique.

Cette générosité place kDrive parmi les rares plateformes offrant un vrai cloud personnel sans surcoût ni publicité. Et même si la messagerie est séparée de l’espace de stockage principal, l’ensemble est fluide, cohérent et facile à utiliser au quotidien. Pour un usage personnel non intensif, cette formule gratuite est largement suffisante.

Des offres pro compétitives à partir de 1,58 € par mois

Pour les usages en équipe ou professionnels, Infomaniak propose plusieurs niveaux d’abonnement. L’entrée de gamme débute à 1,58 € par utilisateur et par mois. Cela inclut 15 Go de stockage extensible jusqu’à 6 To par personne, deux adresses mail avec stockage illimité. Il y a aussi un chat intégré (kChat), et des outils collaboratifs avancés (édition PDF en ligne, rédaction assistée par IA, partage sécurisé, dossiers d’équipe.)

Vous voulez uniquement kDrive, sans messagerie ni outils supplémentaires? Une formule dédiée démarre à 4,99 € par mois avec 3 To de stockage, extensible par paliers de 5 To à partir de 36 €/mois.

