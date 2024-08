Protégez vos achats en ligne avec les nouvelles garanties d’assurance cyber risques de NordVPN

Entrez dans une nouvelle ère de sécurité en ligne avec NordVPN. Fini les sueurs froides pendant vos achats sur le web ! Ses garanties d'assurance cyber risques, incluse dans l'abonnement Ultime, vous couvre contre les arnaques et les fraudes en ligne. Imaginez acheter en toute sérénité, sans craindre les mauvaises surprises. C'est comme avoir un garde du corps virtuel pour votre portefeuille. Alors, prêt à faire du shopping en ligne l'esprit tranquille ?

Avez-vous déjà eu des sueurs froides en achetant en ligne ? NordVPN comprend vos inquiétudes et va encore plus loin pour vous protéger. Imaginez un bouclier virtuel qui vous défend contre les escrocs du web. C'est exactement ce que propose NordVPN avec ses nouvelles garanties d'assurance cyber risques, exclusives à l'abonnement Ultime.

Fini le stress des achats en ligne ! Vous pouvez désormais surfer et acheter l'esprit tranquille, sachant que vous êtes protégé contre les arnaques et les fraudes. NordVPN, déjà connu pour son VPN de qualité, s'associe à l'assureur Chubb European Group SE pour vous offrir cette protection supplémentaire.

Alors, prêt à redécouvrir le plaisir du shopping en ligne sans crainte ? Avec NordVPN, profitez pleinement du web, en toute sérénité.

Renforcez votre sécurité en ligne avec NordVPN

Imaginez un monde où naviguer sur Internet est aussi sûr que de se promener dans un parc surveillé. C'est ce que NordVPN s'efforce de créer pour vous. À l'heure où les pirates du web rôdent partout, NordVPN fait plus que simplement cacher votre adresse IP. Pour cela, il devient votre garde du corps numérique.

Avec l'abonnement Ultime, vous obtenez non seulement un VPN puissant, mais aussi une assurance Cyber Risques, comme un bouclier magique contre les arnaques en ligne et les achats frauduleux. Et le meilleur ? Pas besoin de paperasse compliquée, dès que vous vous inscrivez, vous êtes protégé !

Imaginez faire du shopping en ligne sans cette petite voix qui vous dit « Et si c'était une arnaque ? ». Grâce à NordVPN et son partenaire Chubb, vous pouvez enfin dire adieu à cette angoisse.

Mais ce n'est pas tout ! NordVPN, c'est aussi comme avoir un ami fidèle qui garde vos secrets. Que vous fassiez du shopping, discutiez avec vos proches ou travailliez à distance, vos données restent à l'abri des regards indiscrets.

Alors, prêt à surfer sur le web comme un pro, en toute tranquillité ?

Imaginez-vous en train de faire vos achats en ligne, confortablement installé chez vous. Plus besoin de stresser à chaque clic sur « Payer » ! Avec NordVPN Ultime, c'est comme si vous aviez un garde du corps virtuel pour votre portefeuille dans six pays européens.

Vous vous abonnez et hop ! Vous voilà protégé, sans paperasse ni maux de tête. C'est aussi simple que ça !

Mais concrètement, ça marche comment ? Disons que vous craquez pour ce super gadget high-tech. Vous payez, mais… rien n'arrive jamais dans votre boîte aux lettres. Pas de panique ! Nos garanties d'assurance cyber risques peut vous rembourser jusqu'à 5 000 € sur un an.

Ou alors, vous tombez sur une arnaque bien ficelée et vous transférez de l'argent sans vous méfier. Là encore, nos garanties d'assurance cyber risques peuvent voler à votre rescousse, toujours jusqu'à 5 000 € sur 12 mois.

Et ce n'est pas tout ! Avec NordVPN Ultime, vous avez aussi un VPN costaud, un anti-malware, un gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage chiffré. C'est l'équipement complet du pro du web !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.