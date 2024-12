Offres de Noël NordPass : des réductions inédites pour sécuriser votre vie numérique

Noël approche, et avec lui, une occasion inédite de repenser notre expérience en ligne. Imaginez un instant : accéder à tout le contenu que vous désirez, peu importe où il se trouve dans le monde. Grâce aux Offres de Noël NordPass, c’est désormais possible, et bien plus encore.

NordVPN élu produit de l’année 2024 vous propose une réduction inédite sur ses forfaits Premium, Family et Business. À partir du 10 décembre et jusqu’au 8 janvier, c’est l’opportunité rêvée pour renforcer notre sécurité en ligne tout en repoussant les limites d’internet.

Premium : 56 % de réduction et 3 mois offerts, dès 1,29 €/mois .

: 56 % de réduction et 3 mois offerts, dès . Family : 53 % de réduction, dès 2,79 €/mois .

: 53 % de réduction, dès . Business : 30 % de réduction sur les abonnements d’un ou deux ans.

VPN : Un Internet sans limites

Les barrières que nous rencontrons en ligne sont frustrantes. Des sites inaccessibles, des plateformes de streaming verrouillées ou encore des contenus géobloqués… NordVPN transforme ces frustrations en simples souvenirs.

Avec une vitesse de connexion qui atteint plus de 6730 Mbps et plus de 6900 serveurs VPN répartis dans le monde, le VPN panaméen ouvre une voie nouvelle : celle d’une connexion rapide, privée et sans frontières. De Netflix US à BBC iPlayer, chaque contenu devient accessible, peu importe où nous sommes. Et cela, sans jamais compromettre notre sécurité.



En effet, en cryptant nos données, Ce VPN veille sur nos activités en ligne. ême sur un réseau Wi-Fi public, nos données restent confidentielles. Chaque clic, chaque téléchargement, chaque session de streaming devient une expérience protégée. Par ailleurs, NordVPN les publicités invasives et les trackers pour une navigation propre et agréable. Et en prime, aucune limite de bande passante ne freine notre connexion. Tout est conçu pour nous offrir une expérience optimale, sans compromis.

Enfin, la politique de NordVPN est simple : aucun registre n’est conservé. Cela signifie que nous sommes les seuls à savoir ce que nous faisons en ligne.

Cyberassurance : une protection au-delà de la connexion

Le monde numérique est vaste et rempli de promesses. Mais dans l’ombre, des menaces invisibles planent. Fraudes, usurpation d’identité, arnaques en ligne… Ces dangers ne sont pas des mythes : ils frappent chaque jour, partout. Que faisons-nous pour nous protéger ? NordVPN ne se contente pas de sécuriser nos connexions avec son réseau mondial de serveurs rapides et son chiffrement avancé. Avec les garanties de cyberassurance, nous accédons à une double ligne de défense : une connexion cryptée et anonyme, mais aussi une garantie financière en cas de cybercriminalité.

Concrètement, si une plateforme de vente s’avère frauduleuse, nous sommes remboursés jusqu’à hauteur de 5 000 €. Face aux usurpations d’identité, NordVPN et ses partenaires, comme Chubb European Group SE, garantissent une réponse rapide et efficace.

Le must ? Avec l’abonnement Ultime, ces garanties sont automatiquement activées dès la souscription. Pas de paperasse, pas de frais cachés : c’est une protection 24/7, que nous soyons connectés pour travailler, streamer, ou simplement naviguer.

Une offre à saisir ou à regretter ?

La question n’est pas seulement de savoir si un VPN est nécessaire, mais pourquoi s’en priver quand une telle offre est à portée de clic ? Du 10 décembre 2024 au 8 janvier 2025, les Offres de Noël NordPass transforme votre sécurité numérique en cadeau de fin d’année. Ne laissez pas passer cette opportunité.

