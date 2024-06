Promo d’Été : Profitez de NordVPN à -72 % et 20 Go de données eSIM Saily à partir du 12 Juin !

L'été s'annonce connecté avec NordVPN ! Dès le 12 juin, profitez d'une offre exceptionnelle. Sécurisez votre navigation avec jusqu'à 72 % de réduction sur NordVPN. En outre, voyagez également l'esprit tranquille grâce aux 20 Go de données eSIM Saily offerts. Une opportunité en or pour surfer en toute liberté, où que vous soyez. Ne ratez pas cette promo d'été NordVPN !

L'été arrive, et avec lui, une bouffée de liberté numérique signée NordVPN ! Imaginez, dès le 12 juin, vous pourrez surfer sans contraintes, où que vous soyez. Et la cerise sur le gâteau ? Une réduction qui va jusqu'à 72% !

Mais attendez, ce n'est pas fini. Vous partez en voyage ? NordVPN a pensé à tout. Avec 20 Go offerts sur l'eSIM Saily, vos données vous suivent partout. Trois forfaits sont proposés, à partir de 3,39 € par mois seulement. C'est comme avoir un garde du corps numérique dans votre poche !

Sécurité maximale, navigation discrète et data gratuite, voilà le cocktail parfait pour un été sans souci. Alors, pourquoi hésiter ? C'est le moment idéal pour explorer le monde en ligne sans crainte. Préparez votre passeport virtuel, l'aventure numérique vous attend avec NordVPN !

Découvrez notre promo d'Été NordVPN dès le 12 Juin !

L'été approche, et avec lui, une promo exceptionnelle de NordVPN. Ce leader des réseaux privés virtuels lance une campagne alléchante dès le 12 juin. Les abonnements de deux ans bénéficient d'une réduction, allant jusqu'à 72 %. Cette promotion rend le service plus accessible que jamais. NordVPN se distingue par sa fiabilité et ses performances remarquables.

Par ailleurs, la sécurité est au cœur des préoccupations de NordVPN. Ce dernier utilise un algorithme de chiffrement AES 256 bits. Cette technologie protège efficacement vos données contre les intrusions malveillantes. Le protocole NordLynx renforce encore cette protection. De plus, NordVPN applique une stricte politique de non-conservation des données, certifiée par Deloitte.

Au-delà de la sécurité, NordVPN offre une liberté d'accès inégalée sur internet. En masquant votre adresse IP réelle, le service vous permet de contourner les restrictions géographiques. Vous pouvez ainsi accéder à des contenus exclusifs du monde entier.

La polyvalence de NordVPN est un atout majeur. L'application est disponible sur smartphones, tablettes, ordinateurs et même smart TV. Son interface intuitive s'adapte à tous les systèmes d'exploitation courants. Un seul compte vous permet de protéger jusqu'à 10 appareils simultanément. Cette flexibilité est idéale pour sécuriser tous les équipements de votre foyer. Que ce soit pour le travail, le divertissement ou la navigation quotidienne, NordVPN vous accompagne partout.

Abonnez-vous pour 2 ans et recevez jusqu'à 20 Go de données gratuites sur Saily !

Avec la nouvelle promo d'été de NordVPN et en souscrivant à un abonnement de deux ans, vous bénéficiez d'un bonus exceptionnel. Selon la formule choisie, jusqu'à 20 Go de données gratuites sur Saily vous attendent. Cette offre généreuse combine sécurité en ligne et connectivité mobile accrue.

Trois formules s'offrent à vous, chacune adaptée à des besoins spécifiques. L'offre basique, à partir de 3,39 € par mois, inclut NordVPN et la Protection Anti-menace. Elle vous offre 1 Go de données Saily en prime. Pour les utilisateurs plus exigeants, la formule avancée propose des fonctionnalités supplémentaires. À partir de 4,39 € mensuels, elle comprend le Pass et la Protection Anti-menace Pro. Cette option vous gratifie de 3 Go de données Saily.

Les plus soucieux de leur sécurité opteront pour la formule ultime. Dès 5,49 € par mois, elle ajoute une cyberassurance à votre protection. Le bonus est ici considérable avec 20 Go offerts sur Saily. Quelle que soit votre choix, votre navigation sera sûre et votre connexion mobile renforcée.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.