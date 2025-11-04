PSG – Bayern : ne payez rien, le match est dispo quelque part

Ce soir, le 4 novembre, le Parc des Princes s’enflammera. Le PSG, champion d’Europe en titre, y retrouve le Bayern Munich pour un choc qui sent la revanche. Ce duel rappelle la fameuse finale de 2020, remportée par les Allemands dans le silence d’un stade vide à cause du Covid.

Comment suivre le match gratuitement ? Pour suivre PSG – Bayern sans ouvrir son portefeuille, voici une petite astuce : Lancez le streaming sur la chaîne locale Téléchargez et installez NordVPN Connectez-vous via le VPN dans le pays où le match est diffusé gratuitement J’active mon VPN

Cette fois, en revanche, l’ambiance sera tout autre. Les tribunes pleines, les chants, et une tension à couper au couteau entre les deux leaders du groupe. Bien entendu, ce qui nous intéresse réellement, c’est où voir le match gratuitement ? Et, pas de panique, nous avons la réponse.

PSG – Bayern : ne manquez pas la revanche du siècle

En Ligue des champions, Paris reste impitoyable. Après avoir humilié Leverkusen 7-2 et battu le Barça début octobre (2-1), le club parisien trône en tête du classement à 36 équipes.

Le Bayern, deuxième à la différence de buts, n’est pas en reste. Quinze victoires sur quinze matchs toutes compétitions confondues, un départ record que même l’AC Milan de 1993 n’avait pas égalé.

Comme l’a résumé Vitinha : « Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe ». Et pour savoir laquelle est vraiment la meilleure, rendez-vous mardi soir. Bien entendu, , Vincent Kompany, le coach du Bayern, savoure déjà l’affiche :

« On arrive avec plein d’enthousiasme. Ce match doit être rocK’n’roll. Ils ont confiance, on a confiance, on va se donner à fond. » dit-il. Hormis Musiala et Davies, toujours blessés, les Bavarois seront au complet. Joshua Kimmich, de son côté, est plein d’assurance : « On va à Paris pour gagner. »

Sur quelle chaîne regarder le match ?

C’est la grande question, en effet. En France, Canal+ Foot et beIN Sports diffusent le match.Les téléspectateurs d’Europe centrale, eux, pourront le suivre sur Arena Sport, Digi Sport Roumanie, Nova Sport ou encore MAX Sport Bulgarie.

Du côté du Royaume-Uni, Discovery+ et Virgin Media Two proposeront également la diffusion. En Suisse, Blue Sport assurera le direct en HD et UHD, tandis que Sky Sport 2 Autriche prendra le relais pour les pays germanophones.

Les amateurs de streaming pourront aussi passer par les plateformes Virgin Media PLAY, Voyo Player, PrimaPlay ou encore MTV Katsomon+, accessibles selon les régions. Enfin, au Moyen-Orient, le match sera disponible sur beIN Sports MENA et beIN Connect.

Évidemment, il existe des moyens légaux de suivre la rencontre sans abonnement direct. Certaines chaînes étrangères comme Virgin Media Two, MTV Katsomon+ ou Voyo Player retransmettent la Ligue des champions dans leurs pays. Avec un VPN correctement réglé, il est donc possible d’y accéder gratuitement.

Le coup d’envoi est prévu à 21h, heure de Paris. Les plus impatients pourront suivre les commentaires en direct sur les sites officiels du PSG, ou profiter des extraits vidéo gratuits proposés par les plateformes sportives partenaires.

