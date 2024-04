Voiture, écrans MicroLED : Apple lâche du lest et vire 700 employés

Apple a licencié plus de 700 employés après avoir mis fin à deux projets majeurs en début d'année – le développement d'une voiture électrique autonome et la conception d'écrans MicroLED pour une future Apple Watch.

La firme de Cupertino vient de procéder à une vaste revue de ses investissements en licenciant plus de 700 salariés. Cette décision radicale fait suite à l'abandon de deux programmes d'envergure : le développement d'un véhicule électrique autonome, l'Apple Car, ainsi que la conception d'écrans MicroLED de nouvelle génération pour l'Apple Watch.

Le rêve de la voiture maison s'envole

Le plus gros contingent de licenciements concerne le projet « Apple Car » avec 371 employés remerciés rien que sur le site de Santa Clara. D'autres dizaines de personnes liées à ce programme futuriste ont également été écartées sur d'autres sites californiens. Un revers cinglant pour les ambitions automobiles du géant technologique, incapable de surmonter les défis techniques et financiers colossaux d'un tel chantier.

En parallèle, la société a également tiré un trait sur le développement de dalles MicroLED destinées à équiper sa montre connectée nouvelle génération. L'objectif était d'offrir des écrans plus lumineux et éclatants, mais les problèmes d'ingénierie, de chaîne d'approvisionnement et de coûts se sont avérés insurmontables. Un autre pari technologique abandonné.

Un assistant vocal orphelin

Dans cette même vague de restructuration, Apple a décidé de fermer un centre d'exploitation de son assistant vocal Siri basé à San Diego. Environ 120 postes sont menacés, les salariés n'ayant d'autre choix que d'accepter une mutation à Austin, au Texas. Le refus de cette relocalisation entraînerait leur licenciement.

Cette décision pourrait s'avérer un tournant décisif pour Siri, l'assistant vocal souffrant depuis ses débuts d'un déficit d'amélioration face à ses rivaux. En se séparant de l'équipe dédiée à l'optimisation de ses réponses vocales, Apple prend le risque de voir son IA conversationnelle accuser un sérieux retard.

