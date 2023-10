Vous avez payé votre Apple Watch 18 000 euros ? Elle est officiellement obsolète !

Certes, une Apple Watch possède plusieurs fonctionnalités avantageuses pour la vie quotidienne. Toutefois, ce gadget sera désormais classé dans la casse souvenir.

Tous les adeptes d’Apple se sont rués vers l’Apple Watch dès sa sortie. Avec des fonctionnalités spécifiques, cette montre connectée a su s’imposer dans sa catégorie. En effet, les utilisateurs peuvent avoir des suivis précis sur leur état de santé, leur activité sportive. Son utilité repose aussi sur les différentes notifications. Mais ces appareils ont une durée de vie limitée, peu importe le prix.

Nul ne sera épargné, même la gamme Apple Watch Édition

Tout a commencé en 2015. Durant cette année, la marque à la pomme a lancé ses Apple Watch. Certes, il y avait des modèles destinés aux grands publics. Le prix était raisonnable, et la qualité était toujours au rendez-vous.

Afin d’attirer de nouveaux clients, le géant de la high-tech a conçu la gamme Apple Watch Édition. C’est la combinaison parfaite entre le luxe et la haute technologie. Les horlogers suisses ont même contribué à la conception de cette merveille.

Cette gamme dispose alors d’un châssis en or 18 carats. Mais l’élégance a un prix, et les intéressés ont déboursé jusqu’à 18 000 euros pour porter cette montre connectée.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs : ce modèle « Edition » est obsolète depuis le 30 septembre. Apple vient de sortir une liste spécifique mentionnant des produits similaires sur son site. Une déclaration officielle, qui ne passe pas aux yeux des adeptes.

Un cas assez fréquent chez Apple

L’Apple Watch Édition n’est pas le premier gadget à subir ce sort. En effet, certains modèles iMac figurent sur la liste officielle des produits obsolètes. Ces appareils ont dépassé 7 ans, la durée de vie fixée par la firme californienne.

L’Apple Watch série 2 est aussi répertorié comme « produits anciens » par la marque à la pomme. Ce modèle a atteint sa date d’expiration de 5 ans. On peut aussi citer les iPhone 5C, et les iPhone 6.

Tous les appareils classés dans ces listes ne sont plus pris en charge par Apple. Les techniciens ne pourront plus les réparer ou remplacer les pièces. C’est cette dernière situation qui pose problème auprès des utilisateurs. Effectivement, la batterie n’est plus fonctionnelle après 8 ans d’usage, et Apple ne pourra plus intervenir.