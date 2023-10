Livre Blanc : Améliorer le pilotage de la performance de votre entreprise

La gestion de la performance est indéniablement au cœur du succès de toute PME. En maîtrisant les risques, en poursuivant des objectifs stratégiques bien définis, et en exploitant de manière optimale la data, les PME peuvent assurer leur pérennité et leur développement. Et c’est précisément là que MyReport intervient en tant qu’outil indispensable.