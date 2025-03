NordVPN vs Surfshark : Qui gagne le match du VPN le plus performant ?

NordVPN vs Surfshark : deux géants du VPN en quête de domination. Mais derrière les discours bien rodés, lequel assure vraiment ? Sécurité, vitesse, streaming… Nous avons creusé, testé, poussé chaque option à bout. Découvrez nos résultats.

NordVPN et Surfshark : deux géants qui se disputent le titre de VPN le plus performant. Sécurité blindée, vitesse supersonique, accès sans frontières… Ils promettent tout. Mais quand il faut passer de la théorie à la pratique, lequel tient vraiment la distance ?

Nous avons mis ces deux mastodontes à l’épreuve avec des tests concrets : serveurs surchargés, géo-blocages tenaces, transferts lourds. Résultat ? Chaque VPN a ses forces… et ses faiblesses.

NordVPN VS Surfshark : vitesses des serveurs

Si vous pensiez que les VPN étaient tous à égalité sur la vitesse de connexion, vous allez être agréablement (ou désagréablement) surpris. NordVPN ne laisse aucune place au doute avec son réseau de serveurs ultra-rapides et sa réputation solidement ancrée dans le domaine.

Les tests de vitesse confirment que si Surfshark offre une performance tout à fait respectable, le service panaméen reste une référence incontournable pour ceux qui recherchent une stabilité et une constance sans faille. Là où Surfshark excelle dans les optimisations spécifiques, NordVPN fait preuve d’une puissance inégalée, surtout sur des connexions longues et intensives.

Performances de streaming et jeux : Une expérience inégalée, quel que soit le terrain

Ah, le streaming et les jeux en ligne. Deux terrains où chaque seconde compte, où la moindre coupure peut faire basculer la partie. NordVPN s’est largement imposé dans ce domaine avec son SmartPlay, un système conçu pour contourner les géo-restrictions et vous offrir des catalogues de contenu à l’échelle mondiale. Vous voulez accéder à Netflix, Hulu, ou Amazon Prime depuis l’étranger ? La solution fait le job. Et ce, avec une fluidité qui rivalise avec celle de votre propre connexion sans VPN.

Les gamers, vous n’êtes pas oubliés. Vous savez qu’une connexion stable et rapide, c’est la clé pour dominer en ligne. Là, le service panaméen entre en scène avec ses serveurs optimisés et son réseau mondial. Vous êtes paré pour un gaming fluide, avec un ping bas. Pour les sessions de jeu intenses, NordVPN est clairement un choix qui garantit la stabilité et la performance sur le long terme.

Mais ne partez pas trop vite. Surfshark, même s’il n’a pas la même infrastructure massive, propose aussi des atouts intéressants. Son Whitelister et l’optimisation de ses serveurs permettent également un accès de qualité aux contenus géo-restreints. S’y ajoute son nombre illimité de connexions simultanées. Les gamers apprécieront particulièrement cette fonction, permettant de protéger leurs différents équipements — du PC à la console, en passant par le smartphone.

Sécurité et chiffrement : qui vous protège vraiment ?

Passons au sérieux. Parce que dans un monde où l’on est constamment traqué, la sécurité, c’est non négociable. NordVPN affiche son chiffrement AES-256 comme étant un bouclier imparable. Ajoutez à cela une double authentification et vous obtenez un service quasi-imperceptible à des fins malveillantes.

Mais attention, Surfshark n’a pas à rougir non plus. Son AES-256 est là aussi, et son multi-hop permet de crypter vos données à deux reprises, histoire de vraiment doubler la sécurité.

Plus encore, les deux solutions ont mis un accent particulier sur la protection contre les fuites DNS et IPv6. En résumé, à ce niveau-là, les deux sont solides.

Confidentialité : pas une once de traçabilité

Alors, pourquoi NordVPN fait-il la différence ici ? Parce que NordVPN a eu l’audace de se faire auditer par des tiers et de prouver à ses utilisateurs qu’il respectait à la lettre ses promesses en matière de confidentialité. En plus de son siège au Panama, qui n’a pas de lois contraignantes sur la conservation des données, la société garde sa politique de no logs. Cela signifie qu’ils ne collectent ni ne conservent aucune information sur votre activité en ligne.

D’un autre côté, Surfshark a un siège au Pays-Bas, un paradis pour la confidentialité. Et bien que ses pratiques de confidentialité soient solides, on sent que NordVPN a un léger avantage ici, car il a un peu plus de recul et un réseau d’audits qui rassure.

NordVPN vs Surfshark : Fonctionnalités complémentaires

Vous vous dites peut-être que tout ça est bien beau, mais qu’est-ce qui différencie réellement les deux ? NordVPN mise sur des fonctionnalités comme le Kill Switch et la protection contre les publicités. Ok, c’est utile, mais ces fonctionnalités sont aussi présentes chez Surfshark, et ce, à un prix plus compétitif.

Le véritable plus de Surfshark, c’est la connexion illimitée sur tous vos appareils, ce qui est un vrai atout pour ceux qui veulent protéger toute la famille ou leurs équipes.

Le verdict final : Sur le ring, qui gagne vraiment ?

Il est temps de trancher. Alors, qui sort vainqueur de ce combat ? NordVPN a une longueur d’avance sur de nombreux aspects : des serveurs plus nombreux, une sécurité renforcée et une performance globale qui fait la différence, surtout pour les utilisateurs exigeants. Sa réputation, sa stabilité et son infrastructure sont les points qui le placent au sommet, sans hésitation.

Cela dit, Surfshark n’est pas en reste. Avec son nombre de connexions illimité, son approche ultra-accessible et ses prix plus compétitifs, il se présente comme une alternative solide et fiable. Plus particulièrement pour les familles ou les utilisateurs qui veulent un VPN avec un bon rapport qualité-prix.

