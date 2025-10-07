Promo Saily : restez connecté partout, dépensez moins

Voyager sans coupure de réseau, sans hors-forfait et sans stress, c’est désormais possible. Grâce à la promo Saily, les voyageurs du monde entier profitent d’une connexion fluide et abordable, où qu’ils soient. Et pour une durée limitée, cette expérience devient encore plus avantageuse.

Du 7 octobre au 4 novembre 2025, Saily lance une offre exclusive pour les globe-trotters et les professionnels en mouvement. Pendant cette période, chaque achat de forfait eSIM vous donne droit à un cashback immédiat, directement appliqué sur votre commande :

3 % remboursés pour les forfaits 5 GB

10 % remboursés pour les plans 10 et 20 GB

15 % remboursés pour tout forfait illimité

Que vous partiez pour un week-end à Londres ou un mois de travail à distance à Montréal, cette promotion transforme chaque connexion en véritable opportunité d’économiser. Avec Saily, pas de frais cachés, pas de SIM à changer : vous activez votre forfait en quelques secondes, et votre connexion suit votre voyage.

Mais attention : l’offre prend fin le 4 novembre. Après cette date, le cashback disparaît.

Pourquoi choisir Saily ? Des avantages concrets pour chaque voyageur

Saily, c’est bien plus qu’une simple carte eSIM : c’est une expérience de connectivité pensée pour le monde moderne.

D’abord, la simplicité. Tout se fait depuis l’application : vous choisissez votre forfait, vous scannez le QR code, et votre connexion s’active dès votre arrivée. Plus besoin de chercher une carte SIM locale à l’aéroport ou de jongler entre plusieurs opérateurs.

Ensuite, la liberté. Avec plus de 200 destinations disponibles, une seule eSIM suffit pour couvrir l’ensemble de vos déplacements. Que vous traversiez l’Europe, l’Afrique ou l’Asie, votre connexion reste stable et sécurisée.

C’est aussi une question de maîtrise : grâce à une alerte automatique, vous savez exactement quand vous atteignez 80 % de votre consommation de données. En un clic, vous pouvez recharger votre forfait sans interruption.

Et surtout, Saily vous fait économiser. En supprimant les frais d’itinérance et les coûts de SIM locales, vous gardez la maîtrise de votre budget tout en profitant d’une qualité réseau optimale.

Enfin, vous n’êtes jamais seul. Une assistance 24h/24 et 7j/7 vous accompagne où que vous soyez. Parce qu’en voyage, un soutien rapide fait toute la différence.

Les fonctionnalités qui changent tout

Ce qui distingue vraiment Saily, c’est la combinaison unique de technologie intelligente et de flexibilité totale.

Une eSIM universelle : Vous n’avez besoin que d’une seule eSIM pour toutes vos destinations. Inutile d’en acheter une nouvelle à chaque voyage : ajoutez simplement un pays depuis l’application Saily.

: Vous n’avez besoin que d’une seule eSIM pour toutes vos destinations. Inutile d’en acheter une nouvelle à chaque voyage : ajoutez simplement un pays depuis l’application Saily. Sécurité intégrée : Votre navigation est protégée. Saily bloque les URL malveillantes et inclut un économiseur de données qui agit comme un bloqueur de publicités, optimisant ainsi votre expérience tout en réduisant votre consommation.

Votre navigation est protégée. Saily bloque les URL malveillantes et inclut un économiseur de données qui agit comme un bloqueur de publicités, optimisant ainsi votre expérience tout en réduisant votre consommation. Activation instantanée : dès que vous atterrissez, votre forfait s’active automatiquement. Plus de coupure, plus d’attente : vous restez connecté dès la première seconde.

dès que vous atterrissez, votre forfait s’active automatiquement. Plus de coupure, plus d’attente : vous restez connecté dès la première seconde. Des forfaits adaptés à tous les besoins : Que vous ayez besoin de 1 Go pour un court séjour ou d’un forfait illimité pour un tour du monde, Saily propose des plans souples et économiques. Les destinations populaires comme le Maroc, le Canada, la Turquie ou le Royaume-Uni sont disponibles dès 3,79 $ .

. Zéro déchet, 100 % digital

Fini le plastique et les cartes physiques. Saily fonctionne uniquement avec des profils numériques, respectueux de l’environnement et faciles à gérer.

En résumé, vous gagnez du temps, de l’argent et de la sérénité, tout en profitant d’une technologie conçue pour évoluer avec vos voyages.

Profitez dès maintenant de la promo Saily

L’offre est simple : plus vous choisissez un forfait généreux, plus le cashback est élevé. Mais le temps est compté. Jusqu’au 4 novembre, profitez de 3 à 15 % de cashback sur tous les forfaits eSIM. Activez votre forfait dès aujourd’hui et partez l’esprit libre — avec une connexion fiable, flexible et récompensée

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.