iPhone 15 Plus : le meilleur modèle abordable

On aime Un écran large de 6,7 pouces

Autonomie plus grande On aime moins Processeur moins performant

Zoom optique moins satisfaisant que celui des concurrents

Tout comme l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15 Plus dispose aussi d'un écran plus large, sauf que son prix est plus abordable par rapport à celui-ci. En plus, le port USB-C vient remplacer le port Lightning. Par ailleurs, sa batterie lui permet de résister pendant plus de 24 heures. Ce qui offre une connexion fluide lors de vos divers déplacements. Cela-dit, son chipset A16 Bionic et sa mémoire vive de 6 Go ne lui permettent pas d'exécuter certaines tâches de la même manière qu'avec les modèles Pro et Pro Max.

Caractéristique techniques