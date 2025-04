NordVPN ou Mullvad : Anonymat, sécurité, vitesse – le match

Naviguer à découvert ? Plus en 2025. Le VPN n’est plus un gadget, c’est un réflexe. NordVPN ou Mullvad font partie des poids lourds du secteur, chacun avec sa vision, son style et ses promesses. On les a mis face à face pour comprendre ce qui les rend puissants et où ils peuvent flancher. Spoiler : les deux envoient du très lourd.



On a abordé ce comparatif comme une vraie enquête. Pas pour trancher entre un “bon VPN” ou un “mauvais service”, ce serait bien trop simple. Non, on a voulu creuser, fouiller, pour comprendre ce qui fait la force d’un outil devenu indispensable. Mullvad et NordVPN ne jouent pas dans le même registre. Et c’est justement ce qui rend leur face-à-face aussi passionnant.

Le premier joue la carte de la discrétion absolue. Pas de compte, pas de traces. Une sobriété presque déroutante. Le second vous propose une suite complète, fluide, avec toutes les options, des applications léchées et une vitesse qui en impose. Deux mastodontes. Deux logiques. Un même objectif : votre sécurité.

Sécurité : la première ligne de front

Mullvad ne plaisante pas avec la confidentialité. Pas de compte, pas d’email, pas même un pseudonyme. Vous recevez un numéro, point final. Dans un monde où nos données s’échappent à la moindre connexion, Mullvad, lui, ne prend même pas le risque de savoir qui vous êtes.

Côté technique, Mullvad aligne les fondamentaux : OpenVPN, WireGuard, chiffrement AES-256 — des valeurs sûres, éprouvées, maîtrisées. Pas de trace, pas de journaux, pas d’histoires. C’est une vision presque militaire de la cybersécurité : efficace, rigoureuse, sans aucun artifice.

Mais voilà : NordVPN ne joue pas le même jeu. Lui, c’est la sécurité… à l’échelle industrielle. Il vous sort l’artillerie lourde : NordLynx (sa version boostée de WireGuard), audits de sécurité à la pelle, serveurs RAM-only (impossibles à espionner) et une politique zéro logs validée par des cabinets indépendants. C’est carré, c’est transparent et ça inspire confiance.

Mullvad a la discrétion d’un agent secret. NordVPN, c’est un bunker high-tech. Il ne se contente pas d’anonymiser : il renforce, il verrouille, il anticipe. À l’heure où la moindre faille peut se transformer en chaos, on préfère avoir un rempart complet, taillé pour résister à tout. Et dans ce domaine, le VPN panaméen ne laisse rien au hasard.

Vitesse : qui appuie le plus fort sur l’accélérateur ?

Mullvad n’a jamais promis la pole position, mais il tient la route. Quand les conditions sont réunies — bon serveur, bonne distance — il peut même surprendre. Les vitesses sont correctes, parfois très bonnes. Concrètement, elles sont largement suffisantes pour une navigation fluide, du télétravail, ou du streaming raisonnable. Mais il a ses limites. Dès que la charge monte, on sent qu’il pousse dans les tours. Les performances fluctuent. Pas de quoi lever un drapeau rouge, mais pas de quoi décrocher un trophée non plus.

Et puis NordVPN débarque, et là… c’est une autre ligue. Avec NordLynx, il appuie sur l’accélérateur sans jamais lever le pied. Streaming 4K ? Téléchargements massifs ? Aucun problème. La stabilité est bluffante, même sur de longues sessions. On est clairement sur du haut niveau. Ce n’est pas juste une question de vitesse brute, c’est la combinaison rare entre rapidité, stabilité et réactivité.

Là où Mullvad joue la carte de l’essentiel, NordVPN optimise tout, jusqu’à la moindre ligne de code, pour vous faire oublier que vous utilisez un VPN. Et quand on les met côte à côte, il n’y a pas de suspense : la performance pure, constante, fiable, c’est NordVPN qui l’assure.

NordVPN ou Mullvad : Quel VPN choisir pour le streaming et le gaming ?

Les plateformes de streaming se montrent de plus en plus exigeantes avec les VPN, et là, Mullvad, avec son approche discrète, n’a clairement pas l’ambition de jouer à ce jeu-là. Il préfère se concentrer sur la protection de vos données et ne vous promet pas des prouesses en matière de déblocage de contenu.

En revanche, NordVPN transforme cette fonctionnalité en une véritable arme. Il débloque Netflix US, UK, Japon, et plus encore. Hulu, Disney+, BBC iPlayer… Tout passe, sans broncher. La connexion reste fluide, l’image parfaite. Et tout ça avec une stabilité bluffante. On regarde, on télécharge, on oublie même qu’on est sous VPN.

Quand il s’agit de gaming, la différence se fait encore sentir. Mullvad est parfait pour les sessions occasionnelles, mais il n’est pas conçu pour les joueurs compétitifs. Attendez-vous à des pics de ping et une stabilité parfois incertaine.

Grâce à sa connexion ultra-rapide et stable, NordVPN, lui, offre un ping faible qui fait toute la différence. Que ce soit pour jouer à Fortnite, Call of Duty ou même pour des jeux plus lourds en ligne, vous n’aurez aucune latence.

Facilité d’utilisation : L’expérience utilisateur, ou rien

Mullvad va à l’essentiel. L’interface est claire, rapide, un peu brute. L’installation est simple, la navigation fluide, mais ne comptez pas sur des tutoriels interactifs ou un support client 24/7.

NordVPN, c’est l’expérience premium. Design léché, menus intuitifs, carte interactive, onboarding fluide… Même un néophyte s’y retrouve. Et en cas de souci ? Un chat en direct vous répond en quelques secondes, avec un vrai humain à l’autre bout. Ajoutez à ça une base de connaissance ultra complète et vous avez une UX aux petits oignons.

NordVPN ou Mullvad : Verdict final

Mullvad, c’est la discrétion totale. Un VPN simple, efficace, conçu pour ceux qui veulent rester dans l’ombre, sans laisser de trace. Il ne se vante pas, mais il fait son travail avec rigueur.

NordVPN, de son côté, ne se contente pas de protéger. Il offre une sécurité complète, rapide et fluide. C’est un VPN puissant et polyvalent, qui ne se contente pas de masquer vos données, mais les rend quasiment invisibles.

