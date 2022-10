Transférer un fichier de plus de 5 Go avec pCloud Transfer

Faisant partie des services de transfert de fichiers gratuit proposés par pCloud, pCloud Transfer est une fonctionnalité dont le but est de transférer des fichiers de grande taille.

À l’instar de WeTransfer, pCloud Transfer permet d’envoyer des pièces jointes de 5 Go. La vitesse de transfert est rapide et l’utilisateur n’a pas besoin de créer un compte pCloud pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité.

pCloud Transfer : comment ça fonctionne ?

En plus simple, pCloud Transfer est un outil qui permet de transférer des pièces jointes de grande taille depuis une adresse mail. Une chose qui n’est pas autorisée sur les plateformes de messagerie gratuites dont la taille maximale des pièces jointes est généralement d’environ 25 Mo.

pCloud vient alors résoudre ce problème en proposant aux utilisateurs un outil de transfert de fichiers volumineux. Le processus est assez simple et les fichiers arrivent à destination en un très peu de temps.

Pourquoi opter pour pCloud Transfer pour l’envoi des fichiers volumineux ?

pCloud est l’un des meilleurs clouds actuellement disponibles sur le marché. Plusieurs raisons expliquent pourquoi pCloud Transfer est vite devenu le chouchou des utilisateurs en matière d’outils de transfert de fichiers.

Le service est entièrement gratuit

En premier lieu, pCloud Transfer est entièrement gratuit. Chaque utilisateur sera par conséquent en mesure de transférer des fichiers allant jusqu’à 5 Go sans rien payer. Il peut envoyer autant de pièces jointes qu’il le souhaite de manière gratuite et rapide.

Il en est de même pour le destinataire. Pas besoin de s’inscrire pour profiter de pCloud Transfer. Il n’aura besoin que d’une adresse mail valide pour pouvoir recevoir les fichiers.

Cryptage des fichiers

En cas de doute sur la sécurité des fichiers, l’expéditeur peut également crypter les fichiers qu’il envoie. Le cryptage des données sensibles est d’ailleurs l’un des principaux avantages de pCloud Transfer. On a alors droit à un système de sécurité à la pointe de la technologie.

Avec la technologie SJCL (Stanford JavaScript Crypto Library), vous pouvez protéger les fichiers que vous envoyez avec un mot de passe. Notons que le destinataire doit connaître le code pour pouvoir accéder au contenu.

Transfert de fichiers

Pour pouvoir transférer des fichiers via pCloud Transfer, vous n’aurez besoin que d’une adresse mail. En ajouter votre mail, vous obtiendrez le lien du document que vous allez ensuite transférer à la personne souhaitée. Il n’a qu’à ouvrir le lien pour accéder au contenu.

Pourquoi pCloud ?

Le service gratuit de pCloud vous permet d’envoyer et de transférer des fichiers allant jusqu’à 5 Go. Mais il y a également une possibilité d’augmenter la limite pouvant être transférée. Une inscription est alors nécessaire pour transférer en illimité vos fichiers. pCloud vous propose d’ailleurs une réduction de -80 % pour les prochaines inscriptions.

En résumé, grâce à pCloud Transfer, le partage des fichiers volumineux est plus facile et plus rapide. En comparaison avec les autres services de stockages en ligne gratuits, pCloud Transfer est plus abordable et plus avantageux.